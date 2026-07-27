Desmantellen una plantació de marihuana en un xalet a Tarragona: hi ha un detingut

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous 23 de juliol un home de 51 anys com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues i d'un delicte de defraudació de fluid elèctric. L'operatiu es va realitzar a primera hora del matí en un domicili de la urbanització Rodolat del Moro de Tarragona després de confirmar l'existència d'una possible plantació, ara desmantellada pel cos policial. Dies abans, els investigadors van constatar que les finestres estaven totes tapades i que hi havia diversos aparells d'aire condicionat en ple funcionament. La policia catalana també va intervenir en un domicili de Roda de Berà.
La Unitat d'Investigació va fer una entrada i perquisició i van confirmar la presència del cultiu a l'interior de la casa ubicada al Rodolat del Moro. Allà es va detectar que els espais interiors estaven modificats per adequar i condicionar la plantació amb unes instal·lacions complexes i sofisticades. En total, es van comissar 350 plantes de marihuana de fins a un metre d'alçada en un avançat estat de floració valorades en més de 60.000 euros en el mercat il·lícit, una quantitat que pot augmentar exponencialment quan s'exporta a altres països, especialment del nord d'Europa.
Els agents també van comprovar que la connexió al subministrament elèctric era fraudulenta i generava un desproporcionat consum energètic, a més de presentar un risc per a la seguretat.
Intervenen 44.000 euros en l'altre domicili relacionat amb el cas
En l'altre domicili relacionat amb el cas, ubicat al carrer Constitució de Roda de Berà, van intervenir 44.000 euros en efectiu, dels quals 30.000 es trobaven ocults en una xemeneia i els altres 10.000, en llibres falsos utilitzats com a amagatalls.
L'home detingut va passar dissabte a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona. La investigació continua oberta per determinar si hi ha altres persones implicades i procedir a possibles noves detencions.