Les exportacions de les empreses de la demarcació de Tarragona creixen un 3,6% durant el mes de maig

Les exportacions de les empreses de la demarcació de Tarragona van créixer un 3,6% durant el passat mes de maig, amb una facturació total de 1.240,4 milions d'euros. Les importacions, però, van pujar encara més, concretament un 5% durant aquest període, arribant als 2.127,2 milions d'euros, xifra que deixa la balança comercial en un saldo negatiu de 886,8 milions, 290 més que fa un any, segons l'Informe Mensual de Comerç Exterior que publica el Ministeri d'Economia.
Els productes químics van seguir encapçalant la llista de vendes a l'exterior, amb 397,5 milions d'euros. Durant el mes de maig, aquesta xifra va suposar un 32% de les vendes totals a l'exterior. Els segueixen els béns d'equip, amb 287,1 milions. Pel que fa a les importacions, els productes químics van suposar compres per valor de 221,2 milions d'euros i es van veure superats, en aquest cas, pels béns d'equip, que van arribar als 258,7 milions.