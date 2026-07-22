El Port de Tarragona tanca el primer semestre de l'any amb un creixement del 6,5% en el tràfic marítim

El Port de Tarragona ha refermat el seu dinamisme durant el primer semestre de l’any 2026, assolint un tràfic marítim acumulat de 15.120.848 tones, xifra que suposa un increment del 6,5% respecte del mateix període de l’exercici anterior. Pel que fa al mes de juny, l'increment ha estat del 6,9%, amb un total de 2.463.953 tones mogudes als molls tarragonins.
El grup dels líquids a doll continua sent el principal pilar de l'activitat portuària, amb un total acumulat de 9.894.677 tones (+7,9%) entre gener i juny. Dins d'aquest grup, destaca especialment l'empenta dels productes químics, que han experimentat un creixement del 18,6% fins a superar els dos milions de tones.
El petroli cru, amb 4,47 milions de tones, es manté estable com la mercaderia amb més pes al Port de Tarragona, representant el 29,6% del tràfic total. Altres productes petrolífers també han tingut un comportament molt positiu, amb un augment del 12,5%.
Fortalesa en els sòlids a lloure i l'agroalimentari
Els sòlids a lloure han tancat el semestre amb un balanç molt favorable, registrant 4.302.544 tones, fet que representa un increment del 7,5%. Tot i la davallada del carbó i el coc de petroli (-39,3%), aquest descens ha estat compensat pel bon comportament d'altres mercaderies.
El sector agroalimentari es manté com un dels actius estratègics dels molls tarragonins. El moviment de cereals, pinsos i farines ha crescut un 4,6% en l'acumulat de l'any, sumant un total de 2,84 milions de tones. Així mateix, cal subratllar l’increment del mineral de ferro, que ha incrementat en un 54% els seus moviments fins a arribar a les 812.892 tones durant aquests primers sis mesos de l’any.
Pel que fa a la càrrega general, tot i que l'acumulat del semestre mostra una lleugera reculada del 9,7%, el segment manté una tendència positiva amb un creixement del 7,7% en TEUs. En l'àmbit dels automòbils, el mes de juny ha estat especialment bo amb la càrrega i descàrrega de 19.117 unitats, un 10,6% més que el juny de 2025.
Dinamisme en l'activitat de creuers i transport terrestre
Durant el primer semestre, el Port de Tarragona ha rebut 28 escales de creuers (+16,7%), amb un total de 36.992 passatgers. En aquest sentit, l'activitat creuerística es concentrarà en el segon semestre de l'any, amb unes xifres previstes a finals d'any de rècord: 81 escales i 160.000 passatgers.
Finalment, pel que fa a la logística terrestre, el moviment de vehicles (camions i turismes) pels accessos de l'Eix Transversal, de Reus i Llevant ha sumat 1.258.176 moviments, un increment del 4,4% que reflecteix el dinamisme de la cadena logística del Port de Tarragona.