La inflació a les comarques de Tarragona s'enfila fins al 3,3% durant el mes de juny

L'índex de preus de consum (IPC) ha pujat una dècima al mes de juny a la demarcació de Tarragona. Segons les dades fetes públiques aquest dimecres 15 de juliol per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'increment de preus a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre ha escalat fins al 3,3% interanual.
L'habitatge, l'aigua, electricitat i els combustibles són els productes que s'encareixen més respecte de fa un any, passant de l'1,6% del maig al 5,1% del juny, per l'augment dels preus de l'electricitat i del gas, en menor mesura. El vestit i el calçat i les begudes alcohòliques i el tabac també van a l'alça. El grup de restaurants i serveis d'allotjament també apugen els preus passant del 5,1% al 6%.
En canvi, els aliments i les begudes no alcohòliques (1,4%), el transport (4%) i les assegurances i productes financers (3,5%) han contingut el seu increment a la demarcació. En l’últim mes, els preus s’han incrementat un 0,9% a la demarcació de Tarragona, una dècima més que la mitjana catalana, coincidint amb la fi de les rebaixes d’impostos del govern espanyol a la llum i al gas.