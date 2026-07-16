L'Ajuntament de Salou presenta la Targeta Ciutadana: un eina per facilitar l'accés als serveis municipals

L’Ajuntament de Salou ha presentat la nova Targeta Ciutadana, una eina pensada tant per a les persones residents com per als visitants, que neix amb l’objectiu de facilitar l’accés als serveis municipals i avançar cap a una administració més àgil, propera i digital. La targeta estarà disponible principalment en format digital, tot i que per garantir-ne l’accessibilitat i evitar que la bretxa digital esdevingui una barrera, les persones majors de 65 anys també tindran la possibilitat de disposar d’una targeta física.
Aquesta primera versió incorpora inicialment tres serveis principals: el carnet del trenet, l’accés a la deixalleria, vinculat a la bonificació de la taxa de residus, i la gestió d’incidències a la via pública, que permetrà comunicar de manera més directa desperfectes, anomalies o situacions que requereixin l’actuació dels serveis municipals.
La Targeta Ciutadana, segons ha explicat l'Ajuntament, s’emmarca en l’estratègia de modernització administrativa i transformació digital impulsada pel consistori i forma part, alhora, del pla municipal per reforçar el sentiment de pertinença, la identificació amb Salou i el vincle entre les persones i el municipi.
Simplificar tràmits
Amb aquesta nova eina, l’Ajuntament de Salou vol simplificar tràmits, millorar la comunicació amb la ciutadania i oferir serveis públics més eficients, accessibles i adaptats a les necessitats actuals. La targeta es concep també com un element comú d’identificació, capaç d’apropar l’administració local i de facilitar una relació més directa, útil i quotidiana amb la ciutat, tant per a qui hi viu com per a qui la visita.
El projecte neix amb una clara vocació de creixement. En fases posteriors, el consistori preveu incorporar progressivament nous serveis, com el carnet de biblioteca, el carnet de gossos potencialment perillosos, la gestió d’esdeveniments municipals, la venda d’entrades i altres funcionalitats que ampliaran l’ús de la targeta.
Salou fa així un nou pas cap a un model de ciutat més connectada, cohesionada, inclusiva i orientada a la qualitat dels serveis públics, posant la tecnologia al servei de les persones i reforçant la relació entre l’administració local, la ciutadania, els visitants i el municipi.
Sentiment de pertinença
L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha destacat que "la Targeta Ciutadana representa un nou pas en la construcció d’un Salou més modern, connectat i proper. Posem la tecnologia al servei de les persones per simplificar gestions, millorar els serveis municipals i reforçar el vincle amb la ciutat, tant de les persones que hi viuen com de les que ens visiten. Volem que aquesta targeta es converteixi en una eina útil en el dia a dia i, alhora, en un element d’identificació i de sentiment de pertinença a Salou".
Per la seva banda, la regidora de Participació Ciutadana, Júlia Gómez, ha assenyalat que "aquesta nova eina neix amb la voluntat de facilitar una relació més directa, accessible i quotidiana entre l’Ajuntament i la ciutadania. Hem volgut garantir que ningú en quedi exclòs i, per això, les persones majors de 65 anys podran disposar també d’una targeta física. És un projecte viu, que anirà incorporant nous serveis i que ens permetrà escoltar millor, comunicar-nos de manera més àgil i donar resposta a les necessitats reals de les persones".