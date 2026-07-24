Què fer el cap de setmana del 24 al 26 de juliol a la demarcació de Tarragona?

Arriba el darrer cap de setmana de juliol al Camp de Tarragona i l'agenda d'activitats arriba farcida de propostes, que inclouen festes majors, concerts i fires. A Reus, la Fira de Sant Jaume celebra la 681a edició al Parc de la Festa, amb un programa que ofereix activitats diverses per a tots els públics. Les festes majors tenen un paper molt rellevant aquest cap de setmana, amb cites al Vendrell i Vila-seca. Així mateix, el Morell celebra la Festa Major de Sant Abdó i Sant Senén.
A Tarragona, durant el cap de setmana el Festival Camp de Mart ofereix un dels concerts més esperats de l'estiu, el de Luz Casal, que actuarà aquest dissabte a la nit. A la capital tarragonina, dissabte a la nit també es podrà gaudir d'un màpping al Circ Romà com a prèvia de l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost.
El Museu del Port ofereix l'exposició fotogràfica El Concurs de Mestres Romescaires en imatges, mentre que al Refugi 1 es pot veure l'exposició Boscos i les fotografies del Premi Mañé Flaquer de Fotoperiodisme. El Port de Tarragona també organitza una cita ja tradicional de l'estiu, com són les Havaneres al Serrallo, amb la quarta i darrera actuació.
A la ciutat de Reus, les Festes de Barri arriben a Xalets Quintana. Pel que fa al cicle Divendres Divins, aquest arriba a la Morera de Montsant, amb el concert de Jazzul a Scala Dei.
Agenda Tarragona
La Fira de Sant Jaume de Reus arriba a la seva 681a edició.
El Festival Camp de Mart de Tarragona presenta un dels caps de cartell d'aquesta edició: Luz Casal.
La Festa Major de Sant Abdó i Sant Senén omple d'ambient festiu el Morell.
Comença a Vila-seca la Festa Major d'Estiu.
El Vendrell celebra la Festa Major de Santa Anna.
Tarragona escalfa motors per a l'eclipsi amb un màpping al Circ Romà.
Festa Major de Sant Jaume a l'Almadrava, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
Les Havaneres al Serrallo celebren la seva quarta i darrera sessió a la Pèrgola del barri mariner de Tarragona.
L'exposició fotogràfica El Concurs de Mestres Romescaires en imatges es pot visitar al Museu del Port.
L'exposició Boscos es pot visitar arriba al Refugi 1 del Moll de Costa.
Les Festes de Barri de Reus arriben a Xalets Quintana.
L'exposició Premi de Fotoperiodisme Camp de Tarragona ja es pot veure al Refugi 1 del Moll de Costa.
L'onzena edició del cicle Divendres Divins fa la seva quarta parada a la Morera de Montsant, amb el concert de Jazzul a Scala Dei.