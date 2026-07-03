La 34a edició de les Havaneres al Serrallo recupera la tradicional degustació de rom cremat

La Pèrgola del Serrallo serà un any més l’escenari del principal cicle d’havaneres de la Catalunya Sud. Aquest dissabte 4 de juliol, a les 22 hores, es donarà el tret de sortida a la 34a edició de les Havaneres al Serrallo amb l’actuació d’una de les formacions més reconegudes del món havaner: Els Pescadors de l’Escala. El cicle s’allargarà tots els dissabtes de juliol i comptarà amb les actuacions de La Vella Lola, Terra Endins i Peix Fregit. La principal novetat d’enguany és la recuperació de la degustació de rom cremat per a fer més immersiva l’experiència.
A més, enguany es podrà tornar a gaudir de les havaneres des del mar els dimarts 7, 14 i 21 de juliol, amb les actuacions de Quimet el Romesquet a bord del Tarragona Blau. El cicle d’havaneres és gratuït i en el cas de les havaneres des del mar el preu de l’entrada és de 3 euros i els tiquets es poden adquirir al web d’Entradium.
"Hem programat un cicle d’havaneres amb segell de qualitat que consoliden el Serrallo com el principal escenari havaner de la Catalunya Sud", ha explicat la responsable del Teatret del Serrallo i d’aquest cicle musical, Sandra Coloma. En aquest sentit, afegeix que "la nostra voluntat és contribuir a difondre la cultura popular catalana i la tradició marinera entre la ciutadania".
Els protagonistes dels concerts
Els concerts es duran a terme els dissabtes 4, 11, 18 i 25 de juliol a partir de les 22 hores. Els encarregats d’encetar el cicle són Els Pescadors de l’Escala. Aquesta formació, amb més de 60 anys de trajectòria i una Creu de Sant Jordi, és un dels referents d’aquest estil musical a Catalunya. El seu repertori, combinant acordió, contrabaix, guitarra i veus, inclou tant havaneres actuals com antigues.
El dissabte 11 de juliol serà el torn de La Vella Lola. Nascuda fa més de 20 anys, es tracta d’una formació musical de caire professional, dedicada bàsicament a la interpretació de cançons de taverna, havaneres, valsets mariners, cançons cubanes, boleros, etc., i cançó tradicional catalana.
Terra Endins serà el grup que actuarà el dissabte 18 de juliol. Aquesta formació va sorgir el 1974 per compartir la passió per les havaneres i la música popular i amb l’objectiu de participar a la 8a Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell. Cinquanta anys més tard, han actuat a tota la geografia catalana i també a Cuba, Suïssa, Països Baixos així com a altres parts de l’Estat espanyol.
Finalment, els encarregats de tancar el cicle d’havaneres, el 25 de juliol, seran Peix Fregit. Són un altre dels grups amb més renom dins del panorama havaner i una formació estretament vinculada amb Calella.