Reus ho té tot a punt per a la celebració de la 681a edició de la Fira de Sant Jaume

Reus ho té tot a punt per a una nova edició de la Fira de Sant Jaume, organitzada per l’Associació dels Amics del Cavall de les Comarques de Tarragona amb la col·laboració de l'Ajuntament de Reus. L'esdeveniment tindrà lloc als dies 24, 25 i 26 de juliol al Parc de la Festa de la capital del Baix Camp. La inauguració oficial serà el divendres 24 de juliol, a les 21.30 hores, i anirà a càrrec de l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita.
La Fira de Sant Jaume s’organitza amb l’objectiu de mantenir viva una de les tradicions més antigues de Reus i un dels certàmens firals més antics de Catalunya, que té els seus orígens en l’any 1343, quan el rei Pere III va concedir a la ciutat el dret per organitzar-la. En aquest sentit, cal destacar que la Fira de Sant Jaume commemora aquest any el seu 681è aniversari, sent una de les fires més antigues de Catalunya.
En aquest sentit, s'ha anat consolidant un model lúdic que potencia el caràcter de 'Fira de nit a Reus'. En horari tardà, des de la vuit de la tarda i fins a la una de la matinada, presenta un programa orientat especialment als aficionats als cavalls i al públic familiar. Per facilitar l'accés al públic, cal recordar que l'entrada a la fira és gratuïta i que disposa d'una extensa zona d’aparcament.
Espectacle eqüestre nocturn i cursa de portadors de sacs d'avellanes
Un any més, els grans protagonistes de la Fira de Sant Jaume són els cavalls, ja que en el marc d’aquest esdeveniment s’organitza la 29a Fira del Cavall. L’altra activitat destacada dins de la fira és l’esperada cursa de portadors de sacs d'avellanes i també les passejades en poni per als més petits, una activitat que complementa el programa d’aquesta nova edició. Divendres, dissabte i diumenge a la nit, es podrà gaudir d'un espectacle eqüestre nocturn, a càrrec de la companyia Miron Bococi.
Pel que fa a la 28a cursa combinada de portadors de sacs d’avellanes, es tracta d'un dels actes més singulars i emblemàtics de la Fira de Sant Jaume de Reus, on els participants es carreguen un sac d’avellanes de 58 quilos a l’esquena per completar un itinerari d’uns 900 metres aproximadament. La cursa es desenvoluparà el divendres 24 a partir de les 20.45 hores en un circuit establert a prop de la fira.
La cursa de portadors de sacs d’avellanes és la primera de les tres curses que es fan cada any a Reus, Riudoms i Valls, i forma part del Gran Premi Unió. A les 20.30 hores, com a prèvia, hi haurà l'exhibició de portadors de sacs d'avellanes, a càrrec del Club Esportiu Alba.
Altres activitats
El divendres 24 de juliol, a les 21.30 hores, des de les piscines municipals de Reus, es donarà el tret de sortida a la Cursa i la caminada nocturna de Sant Jaume. La prova té un recorregut de 10 quilòmetres que enllaçarà Reus i Riudoms. Té sortida i arribada al carrer de la Ginesta. L'organització preveu una participació massiva de més de 1.000 inscrits, que gaudiran d'un ambient festiu i esportiu inigualable.
Durant els tres dies de fira, el públic podrà gaudir d’un sopar a la fresca al recinte del Parc de la Festa. Serà a partir de les 21 hores i se servirà un menú de graellada de carn a un preu de 22 euros. Dissabte 25 i diumenge 26, a partir de les 20 hores, tindrà lloc el concurs de salt d’obstacles en què els cavalls hauran de saltar obstacles des de 20 cm a 1,20 m. A més, dissabte de 22.30 a 23.30 hores hi haurà el Jump and bike, una gimcana amb cavall i bicicleta.
A banda de tot el seguit d’espectacles, concursos i exhibicions eqüestres, tot orientat a públic de totes les edats, la Fira de Sant Jaume també organitza algunes activitats pensades especialment per al públic familiar i els visitants més joves, i compta amb una zona infantil diferenciada, on s'ubica el circuit de ponis, en què poden pujar els nens i nenes i fer una breu passejada.