Tarragona escalfa motors per a l'eclipsi solar amb un mapping audiovisual al Circ Romà

Tarragona escalfa motors per a l'eclipsi solar total del pròxim 12 d'agost. Així, aquest dissabte 25 de juliol, a les 21 hores a la plaça de la Unesco, es projectarà el mapping audiovisual 'Eclipse: l’abraçada del Sol i la Lluna' sobre la Paret del Circ Romà. L’experiència es repetirà els dissabtes 1 i 8 d’agost a la mateixa hora. La peça té com a objectiu apropar al públic familiar la bellesa i el significat científic, històric i emocional d’un eclipsi solar total.
El mapping parteix d’una escena íntima d’estiu: dos infants, Blai i Alba, descobreixen una llum fugaç al cel i acudeixen a la seva àvia Jana, una antiga científica que els conduirà des del jardí familiar fins a un viatge còsmic a través del temps. L’àvia els explicarà amb un llenguatge proper, visual i poètic, què passa quan el Sol, la Lluna i la Terra s’alineen, i com la ciència ens permet comprendre allò que durant segles va ser motiu de por, misteri i superstició.
L'eclipsi és una experiència col·lectiva
La peça transforma l’espai en una gran pantalla celeste on el públic viatja des de la quotidianitat d’un terrat fins a la Tàrraco romana, el final de l’imperi i les cròniques medievals de Jaume I, recordant que el cel que avui observem també forma part de la memòria del territori. L’eclipsi apareix així no només com un fenomen astronòmic excepcional, sinó com una experiència col·lectiva capaç d’aturar el temps, emocionar-nos i fer-nos sentir part d’una coreografia universal molt més gran que nosaltres.
Amb una mirada divulgativa i sensible, la proposta reivindica la ciència com una eina per transformar la por en coneixement, i la cultura com un espai compartit des d’on celebrar la fragilitat i la bellesa del nostre planeta. 'Eclipse: l’abraçada del Sol i la Lluna' convida a mirar el cel, però també a tornar a mirar la Terra, ja que és un jardí comú únic que tenim la responsabilitat d’estimar i protegir.