Tot a punt al Morell per a la Festa Major de Sant Abdó i Sant Senén

El Morell ho té tot a punt per a gaudir d'una nova edició de la Festa Major de Sant Abdó i Sant Senén, que se celebrarà del 22 de juliol al 3 d’agost. Durant gairebé dues setmanes, els carrers i places del municipi acolliran una programació amb desenes d’activitats que tornaran a convertir la cultura popular, la música, l’esport, les entitats i les propostes familiars en els grans protagonistes de l’estiu. Enguany, la Festa Major d'estiu incorpora novetats destacades. El jardí de l’Ajuntament estrenarà un nou espai de vespreig amb música en directe i oferta gastronòmica, pensat com un nou punt de trobada.
A més, i després de divuit anys, es recupera la diada castellera de Festa Major, que tindrà lloc el 25 de juliol a les 19 hores a la plaça de l’Església, amb la participació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Tarragona. I a tot plegat, se li suma la commemoració del 35è aniversari de la Zeuzera Pyrina, un dels elements més representatius de la cultura popular morellenca.
La programació també manté cites tradicionals, com el Sopar Popular, el Ball de Sant Miquel o el Correfoc. Tampoc hi faltaran els grans concerts, amb actuacions de Yo Suspendí EGB, Naina, Malifeta, DJ Plan B i les sessions dels DJs locals: DJ Antonio Hrcz i DJ Nil Cavallé. El programa es completa amb activitats organitzades per les entitats locals, com el tir al plat, els tornejos esportius, les sardanes, els tallers, els espectacles infantils, les propostes de divulgació científica o les activitats de la Biblioteca Montoliu.
"Una celebració que ens identifica i que reforça el sentiment de pertinença"
L’alcalde del Morell, Eloi Calbet, ha destacat que "la Festa Major és el moment en què el poble es retroba. És una celebració que ens identifica, que reforça el sentiment de pertinença i que és possible gràcies a la implicació de moltes persones, entitats i treballadors municipals". En aquest sentit, també ha reivindicat les novetats d’enguany, assenyalant que "continuem fent créixer la Festa Major sense perdre la nostra essència, incorporant nous espais i activitats que amplien l’oferta i fan que cada vegada sigui més participativa".
Per la seva banda, el regidor de Cultura i Festes, Miquel Roig, ha comentat que "hem treballat durant molts mesos per oferir una Festa Major que arribi a tothom, independentment de l'edat i els gustos, amb una combinació equilibrada entre tradició, cultura popular i propostes musicals i lúdiques".