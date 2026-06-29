Comencen les obres de remodelació del parc de Maria Mercè Marçal del Morell

L'Ajuntament del Morell inicia aquest dilluns 29 de juny les obres de remodelació de l'àmbit oest del parc de Maria Mercè Marçal, una actuació que permetrà adaptar aquest espai a les necessitats actuals dels infants i les seves famílies, amb una aposta destacada per l'accessibilitat, el confort i la qualitat de l'espai públic. La intervenció afectarà una superfície de més de 2.400 metres quadrats i compta amb un pressupost de gairebé 600.000 euros. Els treballs tindran un termini d'execució previst de cinc mesos.
L'alcalde del Morell, Eloi Calbet, ha destacat que "els parcs infantils ja no s'han de pensar només com un lloc on instal·lar jocs, sinó com espais de convivència per a tota la família. En aquest sentit, ha afegit que "per això hem posat especial atenció a la creació d'espais confortables que permetin gaudir del parc durant tot l'any i consolidar-lo com un espai de referència per al joc i el lleure familiar".
Les actuacions que es faran al parc
Una de les actuacions més rellevants serà la renovació de les àrees de joc, amb la incorporació de nous elements pensats per estimular l'activitat física, la creativitat i el joc compartit. Entre les novetats hi haurà jocs inclusius, espais de sorra i aigua, llits elàstics, circuits d'equilibri, gronxadors i altres propostes adaptades a diferents edats. Paral·lelament, s’hi incorporarà nou arbrat i vegetació adaptada al clima mediterrani, així com tendals que proporcionaran ombra a les principals zones de joc mentre els arbres creixen i poden oferir-la de manera natural.
L'actuació també inclourà nous espais d'estada i convivència amb bancs, taules de pícnic i una font d'aigua potable que se suma a la ja existent, així com millores en l'enllumenat, el drenatge i l'accessibilitat de l'entorn. Amb aquest projecte, el consistori morellenc continua avançant en la millora dels espais públics municipals per fer-los més verds, accessibles i confortables, alhora que fomenta entorns de qualitat per al joc, la convivència i la vida comunitària.