La Firagost de Valls 2026 anuncia els reconeixements porronaires: Xavier Grasset i Miquel Bonet

El jurat de la Firagost de Valls 2026, que se celebra els dies 4 i 5 d'agost a la capital de l'Alt Camp, ha decidit distingir amb quatre porrons commemoratius dues personalitats i dos restaurants, per la seva tasca destacada en la promoció, conservació i ús del porró com a eina tradicional per beure vi i cava. El títol de Porronaire d'Honor 2026 s’ha concedit al reconegut periodista i comunicador Xavier Grasset. Per la seva banda, l’Ambaixador del Porró 2026 recau en el periodista, escriptor i columnista Miquel Bonet.
Pel que fa als Restaurants Porronaires d'Honor 2026, el jurat ha premiat el restaurant L’Esportell del Bou, de Picamoixons, i la Fonda dels Àngels, de Montblanc. El Restaurant l’Esportell del Bou, ubicat en una antiga casa pairal del segle XVIII, destaca pel seu compromís ferm amb la cuina tradicional catalana i de mercat, esdevenint un dels grans temples de la calçotada. A les seves taules, el ritual del vi en porró és una premissa indispensable de l'experiència gastronòmica, oferint una immersió autèntica en la riquesa culinària del nostre territori.
La Fonda dels Àngels rep el reconeixement com a fidel exponent de la cuina casolana, de proximitat i d'arrel tradicional a la Conca de Barberà. Aquest establiment ha sabut mantenir l’essència de les fondes de tota la vida, on el tracte proper, el guisat fet a foc lent i la presència innegociable del porró de vi a la taula serveixen com a nexe d'unió entre generacions i patrimoni popular.
El lliurament dels reconeixements porronaires
El lliurament dels quatre porrons tindrà lloc el dimarts 4 d’agost, a les 19.45 hores, a l’escenari del Pati, durant el Tast de Vi amb Porró, coincidint amb l’acte de la Firagost 2026. Amb aquesta iniciativa, la Firagost de Valls es consolida com a pionera en la promoció del porró a Catalunya, reivindicant aquest estri com una part essencial del disseny popular català, amb orígens que es remunten al segle XVIII.
El Tast de Vi estarà dirigit, un any més, per l’enòleg i vinater Oriol Pérez de Tudela i la sommelier Anna Casabonna. El Tast de Vi amb Porró i el lliurament dels premis porronaires són organitzats per la Cambra de Comerç de Valls, El Vi a Punt i la revista Cultura i Paisatge a la Ruta del Cister, amb la col·laboració del Mercat de Vins i Caves de l’Alt Camp.