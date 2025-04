Barraques Tarragona tornarà per Santa Tecla al Passeig de les Palmeres per celebrar el 20è aniversari

Les Barraques Tarragona tornaran un any més al Passeig de les Palmeres durant les festes de Santa Tecla 2025. Serà una edició especial, ja que coincideix amb el 20è aniversari de l'esdeveniment. Segons els organitzadors, aquest aniversari "no passarà desapercebut per a ningú i es vol caracteritzar amb el que ja defineix actualment aquesta festa: la participació, la cultura popular i l'autogestió". En aquest sentit, es mantindrà un any més l'aposta per la promoció i la difusió de la música de creació pròpia de les comarques del Camp de Tarragona.

La fase de presentació de candidatures finalitzarà el 4 de maig i posteriorment un jurat format per músics locals i membres de les Barraques escolliran un conjunt guanyador que actuarà un dels dies de les festes, que tindran lloc entre el 19 i el 21 de setembre. Les bases del concurs han quedat publicades al bloc oficial de la Coordinadora, que es pot consultar a través del següent enllaç.

El projecte de Barraques Tarragona neix el 2005 com una iniciativa d’un conjunt de col·lectius socials i culturals de la ciutat que s’uneixen durant les festes majors per crear un espai alternatiu de festa, però prioritzant l’autogestió, la cultura popular i la reivindicació per sobre dels interessos lucratius. Les entitats que participen enguany són: Casal Popular Sageta de Foc, Fútbol Club Tarraco, l'Organització Juvenil Socialista, el Sindicat d’Habitatge de Tarragona i els Pataquers de la URV.