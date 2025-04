Un Sant Jordi radiant als municipis de Tarragona

Aquest 23 d'abril, els municipis de Tarragona s'han despertat amb un dia esplèndid per celebrar una de les festes més estimades del calendari català. Amb temperatures altes i un sol que ha lluït intensament, la diada de Sant Jordi ha pres un caire especialment alegre. Com mana la tradició, roses i llibres han envaït places i carrers, i fins i tot algun drac s'ha deixat veure entre les multituds que des de primera hora han sortit al carrer per viure aquesta diada tan especial.

A Tarragona ciutat, la Rambla Nova ha tornat a ser el cor de la celebració. Des de bon matí, una gran afluència de persones ha omplert l'artèria tarragonina per gaudir de les més de 160 parades repartides arreu de la ciutat. Les propostes, pensades per a tots els públics i gustos, han convertit el centre tarragoní en un autèntic aparador cultural i floral, amb escriptors signant llibres, estudiants venent roses i famílies passejant entre parades.

Els autors locals viuen la festivitat de manera especial, entre elles la vallenca Margarida Aritzeta que, mentre signa exemplars de la seva darrera novel·la, L'hort de les ànimes, explica que "quan tens llibre nou vas una mica més de bòlit, però em considero estimada. La il·lusió que posen per una dedicatòria s'ha de tornar". A la tarda, la diada castellera de les quatre colles de la ciutat culminarà el dia a la capital tarragonina.

El Mercadal és el rovell de l'ou de la celebració a Reus

Mentrestant, a Reus, la plaça del Mercadal ha brillat amb la seva estampa habitual, on la Casa Navàs, guarnida de roses, ha esdevingut l'escenari perfecte per fer-se fotografies i recordar aquest dia. Nombrosos grups d'escolars s'han pogut veure a la cèntrica plaça reusenca, on aquest anys s'han estrenat les sardnaes com a gran novetat. A la capital del Baix Camp s'han programat nombroses activitats de contacontes, així com actuacions tradicionals, entre les quals destaquen els castells dels Xiquets de Reus, i les del Drac de Reus, el Drac Petit i la Víbria de Reus.

A Montblanc, la Diada s'ha viscut amb un aire encara més especial gràcies a la Setmana Medieval, que any rere any transforma la vila en una cita única per a petits i grans, convertint el 23 d'abril en una jornada imprescindible per als amants de la cultura, la llegenda i la tradició. Municipis grans o pobles petits, la diada de Sant Jordi és transversal i emana alegria i amor, sigui on sigui.