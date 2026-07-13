Aquest estiu estrena avantatges. Estrena passi de PortAventura Club

PortAventura World ha estrenat fa pocs dies la temporada d'estiu i ha renovat el seu programa de passis anuals, que ha passat a anomenar-se PortAventura Club. Aquest canvi de nom i d'imatge respon a un procés d’escolta activa als socis del resort i a una evolució natural d’un programa que porta anys consolidant-se. Una de les principals novetats és la incorporació de Pioneer Pass, la nova categoria prèmium de PortAventura Club, adreçada als visitants més fidels del resort que volen viure l'experiència completa de PortAventura World.
Amb aquesta nova incorporació, el parc temàtic de la Costa Daurada amplia els avantatges i les experiències exclusives associades al seu programa de fidelització, amb l'objectiu d'oferir una proposta més adaptada a aquells visitants que gaudeixen de PortAventura World de manera recurrent al llarg de tot l'any.
Les novetats del Pioneer Pass
Entre les principals avantatges del Pioneer Pass destaquen l'accés il·limitat als tres parcs —PortAventura Park, Ferrari Land i Caribe Aquatic Park—, experiències i avantatges exclusius per als socis, un accés a la Prime Zone, beneficis especials als hotels, restaurants i botigues, accés anticipat a determinades novetats i l'opció de finançament sense interessos.
A més, l'oferta de passis anuals ofereix més modalitats com l’Explorer Pass i Adventurer Pass, perquè cada visitant pugui triar l'opció que millor s'adapti a les seves necessitats. Així mateix, el Discoverer Pass continua oferint accés il·limitat a PortAventura Park, Ferrari Land i Caribe Aquatic Park, en un esglaó per sota del nou Pioneer Pass, que és l'opció més completa dins de l'oferta actual.
Aquesta renovació, segons expliquen des del parc temàtic, respon al creixent interès dels visitants de proximitat per gaudir del resort en diferents moments de l'any, especialment entre el públic procedent de Catalunya i d'altres comunitats properes, que cada vegada opta més per fórmules flexibles que permeten visitar el destí diverses vegades al llarg de la temporada.