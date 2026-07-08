El Vendrell celebra els 150 anys de Pau Casals amb una edició especial del seu festival internacional

El Vendrell acull, del 10 al 21 de juliol, la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals, una cita que enguany dona el tret de sortida a la commemoració del 150è aniversari del naixement del músic. Amb l'Auditori Pau Casals com a escenari principal, el festival converteix el violoncel en el gran protagonista sota el lema «Celebrem el violoncel».
Sis destacats violoncel·listes de diferents generacions i països interpretaran obres que formen part del seu univers musical, com les Suites de Bach, el Quintet de Schubert, els Concerts de Haydn, les Sonates de Beethoven o els Trios de Mendelssohn.
La programació reuneix alguns dels grans noms internacionals de l'instrument, com Miklós Perényi, considerat l'últim deixeble directe de Pau Casals; Truls Mørk, que debutarà al festival; Daniel Müller-Schott, encarregat del concert inaugural; Marie-Elisabeth Hecker; Edgar Moreau, i Ettore Pagano, guanyador del prestigiós Concurs Queen Elisabeth 2026, que actuarà amb el violoncel històric Goffriller, cedit per la Fundació Pau Casals per al concert de cloenda del festival.
El festival també posa el focus en Puerto Rico, un país estretament vinculat a la vida de Casals, amb la participació de la jove soprano Natalia Santaliz i l'estrena d'una obra encarregada especialment per a aquesta edició a un compositor porto-riqueny. La mare de Casals, Pilar Defilló, va néixer a Puerto Rico, igual que la seva esposa, Marta, i el músic hi va passar els darrers 17 anys de la seva vida.
Fidel al seu esperit pedagògic, el certamen manté el projecte inspirat en el Marlboro Festival, que reunirà joves músics d'arreu del món amb intèrprets de prestigi internacional en concerts al Vendrell i al Palau de la Música Catalana de Barcelona.
Coincidint amb aquesta efemèride, la Fundació Pau Casals presentarà també materials audiovisuals restaurats de concerts i documentals filmats entre 1950 i 1973, que permetran redescobrir la figura de Casals tant com a músic com com a persona.
Les entrades es poden adquirir en línea, a l'Oficina de Turisme del Vendrell, de dilluns a diumenge, de 10 a 13 h; a l'Escola Municipal de Música Pau Casals, els divendres, de 10 a 13 h, i a l'Auditori Pau Casals durant els dies del festival, de 10 a 13 h, així com a la taquilla una hora abans de cada concert.