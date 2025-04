La Draperia de Valls obre portes amb cinc projectes d'artesania i creació local

El dissabte dia 26 d’abril a les 12.00 h s'obriran les portes de La Draperia de Valls, per donar a conèixer els nous projectes de diverses artesanes vallenques que s'uneixen i treballen conjuntament per desenvolupar la seva activitat professional i per ser un espai innovador i de dinamització artística al barri. El seu local, ubicat al carrer Major núm. 12, és una botiga, un espai d'exposició, de treball i de trobada.

La Draperia està formada per La Llúcia amb La Torreta Ceràmica fent ceràmica; Marta Menchon amb Emephoto fent fotografia; Montserrat Del Moral amb Periviri, il·lustradora i artista visual, graduada en Belles Arts; Míriam (mimmat ), pedagoga, psicopedagoga i mediadora, especialitzada en pedagogia sistèmica i teràpies alternatives i Ascen, fent costura creativa a partir de materials de segona mà.

Tot i que, actualment el projecte compta amb aquestes cinc integrants de La Draperia no descarten que altres creadores de la zona puguin afegir-s'hi. Cal destacar que aquest projecte ha estat possible gràcies a l'acompanyament i assessorament per part del projecte de La Comunalitat de Valls.

En el marc de la jornada d’obertura de La Draperia, el dissabte 26 d’abril a les 12:00 h tindrà lloc la gravació en directe del pòdcast Les Gàl·lies, centrat en la cultura i amb la participació de La Torreta i Periviri. A les 13:00 h, els assistents podran gaudir d’uns exquisits còctels vegans a càrrec de Mimmat, i tot seguit, a les 13:15 h, s’inaugurarà l’exposició Una petjada de l’artista Periviri, que forma part del col·lectiu de La Draperia.