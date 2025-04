Laura Roigé i l'Institut Jaume Huguet de Valls, distingits amb la Creu de Sant Jordi 2025

El Govern ha concedit la Creu de Sant Jordi 2025 a 21 personalitats i 10 entitats que han prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural. Entre els distingits amb un dels màxims reconeixements de la Generalitat hi ha dos representants de les comarques de Tarragona: l'empresària Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona, i l'Institut Jaume Huguet - Antiga Escola del Treball de Valls, que actualment celebra el seu centenari.

Així mateix, entre els guardonats hi ha la cineasta Carla Simón; l'actriu Loles León; el músic i cofundador de Mishima, mort recentment, Marc Lloret; el filòleg Isidor Marí; el director d'orquestra Josep Pons; l'expolític Joan Saura; la periodista Rosa Maria Calaf; el pagès i líder sindical Joan Caball; el president del Grup Planeta, José Creuheras; o la dramaturga Lluïsa Cunillé. Entre les entitats destaca La Cubana, el Centre de Titelles de Lleida, Sabor de Gràcia o la Unió per la Mediterrània.

La Creu de Sant Jordi és un dels reconeixements més importants que pot rebre una persona per part de la Generalitat de Catalunya. La distinció es va crear el 1981 amb la finalitat de distingir les persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya. Qualsevol ciutadà, grup de ciutadans o entitat pot demanar que s'atorgui aquest guardó a alguna persona, sigui física o jurídica.

"Gratament sorpresa, molt honorada i enormement agraïda"

Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona, amb una àmplia trajectòria social, associativa i, sobretot, empresarial, ha afirmat que està "gratament sorpresa, molt honorada i enormement agraïda. Avui és un dels dies més feliços de la meva vida. No tinc paraules per dir què se sent quan el teu país et demostra d’aquesta manera el seu reconeixement i estima". Roigé ha tingut paraules de felicitació per les persones i institucions que també han estat distingides amb la Creu de Sant Jordi.

Des de l'Institut Jaume Huguet - Antiga Escola del Treball de Valls han explicat a travçes de les xarxes socials que "estem molt contents perquè avui el Govern de la Generalitat de Catalunya ens ha distingit amb la Creu de Sant Jordi. Aquest és un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona o entitat per part de la Generalitat de Catalunya". En aquest sentit, han afegit que "aquesta distinció ha estat possible gràcies a totes les persones i entitats que heu donat suport a la candidatura impulsada des de la Comissió del Centenari".