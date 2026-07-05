Aquesta matinada de diumenge s'ha registrat un terratrèmol de magnitud 2,7 davant la costa de Tarragona, segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). El sisme s'ha produït a les 3.43 hores a una profunditat d'uns 5 quilòmetres i amb l'epicentre uns quilòmetres mar endins davant la costa del Tarragonès, segons ha detallat l'ICGC.\r\n\r\nNo ha estat percebut, però, a Catalunya i tampoc ha provocat danys. L'últim terratrèmol s'havia produït el 23 de juny i també es va registrar a la costa de Tarragona. Va tenir una magnitud 2,3 a l'escala de Richter i tampoc va ser percebut per la població.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nMoren dues persones ofegades a les platges de Tarragona\r\n\r\n