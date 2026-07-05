Tarragona es bolca amb el Tour de França i viu amb un passió un dia històric per a la ciutat

Milers de persones han vibrat amb l'inici de la segona etapa del Tour de França a Tarragona. L'emoció i la il·lusió s'ha apoderat dels aficionats i amants del ciclisme durant tota la jornada, però especialment, en el pas del gran grup per espais emblemàtics de la capital tarragonina, com per exemple, a la Rambla Nova o al Balcó del Mediterrani. Riuades de gent han omplert els carrers amb samarretes grogues, mallots i marxandatge per viure aquest esdeveniment "únic" i han suportat la calor durant les hores d'espera.
Els ciclistes han començat a la Rambla Francesc Macià una etapa que els ha portat fins a Barcelona, després de recórrer 168,5 quilòmetres. A la capital catalana, el guanyador ha estat el ciclista mexicà Isaac del Toro (UAE Team Emirates), mentre que el danès Jonas Vingegaard, continua com a líder i lluint el mallot groc. A banda de Tarragona, punt de sortida, el pilot ha passat per altres nou municipis del Camp de Tarragona: la Riera de Gaià, Altafulla, Torredembarra, la Pobla de Montornès, Creixell, Roda de Berà, el Vendrell, Calafell i Cunit.
Entusiasme entre els aficionats
Els carrers del centre de Tarragona han aplegat una munió d'aficionats des de primera hora d'aquest diumenge per viure l'inici de la segona etapa del Grand Départ en una jornada històrica a la capital tarragonina. Sota un sol de justícia, tant els amants del ciclisme com els curiosos, vinguts d'arreu, han viscut la caravana del Tour amb molt d'entusiasme. "Això és com una rua de carnaval, com si fos també la de Reis, no ho havíem vist mai", ha assegurat la Carmina.
Comparteix opinió l'Aleix Figuerola, que ha seguit l'esdeveniment amb el seu pare i el seu fill. "És una cosa extraordinària, és únic, no només avui, sinó els tres dies que estarà a Catalunya", ha dit. "Barcelona té altres esdeveniments, però Tarragona no, amb la qual cosa s'ha de viure", ha comentat aquest veí de Tarragona. L'espera s'ha fet llarga per a moltes de les persones que s'han reunit al llarg de la Rambla Nova i que han aguantat la calorada estoicament durant hores.
"Surten a les 13.55 hores, esperem veure els súper cracs, són unes màquines totals, esperarem el que faci falta", ha afirmat en Jordi Vadrí. Després de veure l'etapa de Barcelona, aquest aficionat del ciclisme s'ha desplaçat amb la seva parella fins a Tarragona. "És una promoció espectacular de la ciutat, el Tour és la millor competició que hi ha de ciclisme i això es veurà a tot el món", ha assegurat. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Juan Ayuso i el jove Paul Seixas han estat els més aclamats pel públic.
Turistes que estan de vacances a la Costa Daurada
En Theo, que ve dels Països Baixos i està a vacances en un càmping de l'Hospitalet de l'Infant, és un altre dels fanàtics del ciclisme que no s'ha volgut perdre el Tour. "És un gran esdeveniment, nosaltres el seguim tot, soc molt fan", ha manifestat. A més, ha explicat que el seu ciclista preferit és Mathieu Van der Poel. "Jonas Vingegaard té un nivell superior a la resta, és molt bo", ha opinat. El neerlandès també ha destacat el bon ambient previ a la cursa.
La Tina, de Bèlgica, fa 35 anys que venen de vacances amb la seva família a la Pineda i han aprofitat per acostar-se a Tarragona a veure el Tour. A banda de gaudir de la jornada, també ha donat suport als esportistes del seu país. "Estava una mica nerviosa al principi, però ara estic bé, la gent és molt maca i m'ha agradat molt", ha expressat.
Steve Leather, britànic que viu al Canadà, ha vingut expressament per veure la segona etapa del Tour. "L'ambient és bo, hi ha molta gent, ara tornarem cap a Barcelona en tren per veure l'arribada", ha explicat aquest aficionat. "Espero poder veure'ls una mica més", ha expressat.
"Un sentiment d'orgull de ciutat"
El punt àlgid de la jornada ha estat amb el pas del grup de ciclistes, instant en què els assistents han aplaudit amb ganes i els ha animat. "Hi ha hagut molt bon ambient, hi havia molta gent i la veritat que ha estat molt bonic", ha dit Aleix Jimeno, que també ha asseverat que ha sigut "molt especial". De fet, ha subratllat que el Grand Dèpart projectarà la ciutat. "És un dels esdeveniments més importants, és un màrqueting per la ciutat preciós", ha comentat. Amb els seus amics, han seguit tots els actes previs. "Ha sigut com una festa", ha celebrat.
Lluís Gómez també ha viscut amb emoció la jornada i ha assegurat que ha estat "molt impactant". "La gent aplaudia i cridava molt perquè és una cosa que probablement no ho veurem més", ha asseverat. Equipat amb la samarreta oficial, ha posat en relleu que el Tour servirà per projectar internacionalment Tarragona. "És un sentiment d'orgull de ciutat", ha opinat.