Un jove atraca un home a Tarragona i es fa l'adormit en un parc per intentar despistar la policia

Un noi de 18 anys ha estat detingut a Tarragona com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i un altre de lesions. Els fets van tenir lloc durant la matinada del passat dissabte 19 d'abril a l'avinguda Ramón y Cajal de la capital tarragonina, quan l'arrestat va assaltar un home per robar-li el telèfon mòbil, segons ha avançat el digital El Caso. El jove va sorprendre la víctima a quarts de cinc de la matinada, exigint que li entregués el seu telèfon. L'home es va negar i el nou va treure una navalla per amenaçar-lo.

La negativa de la víctima va continuar i l'individu va fer-li un tall a la mà i va marxar amb el telèfon. L'home assaltat va trucar al telèfon 112 i dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, una de paisà, es van dirigir fins al lloc dels fets. Després de parlar amb la víctima del robatori, que va explicar els fets i va donar una descripció del jove que l'havia assaltat, els agents van iniciar una recerca, localitzant el jove al Parc de la Ciutat. Aquest, en veure la policia, va intentar fugir.

Durant una estona va aconseguir despistar els mossos, però aquests el van acabar trobant entre uns matolls fent-se l'adormit, intentant eludir la detenció. Durant l'escorcoll van trobar la funda del telèfon mòbil, que havia llençat durant la seva fugida i que els agents van poder recuperar. Davant tot això, el jove va ser detingut, passant a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia, on es va celebrar un judici ràpid.