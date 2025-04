El centenari de l'Escola Rubió i Ors, protagonista del nou punt de llibre de l'Arxiu de Reus

Aquest Sant Jordi, l'Arxiu de Reus treu un nou punt de llibre, aquest cop relacionat amb la celebració del centenari de l'Escola Rubió i Ors. En aquesta ocasió s'hi combinen diversos elements: la imatge d'una rosa que es troba a l'antic edifici de l'Escola Rubió i Ors –que aquest curs celebra el seu centenari– i que més tard fou seu de l'Arxiu de la ciutat. Per tant, la rosa, l'Arxiu i una escola centenària de la ciutat. En el punt de llibre s'hi pot trobar una de les roses que són presents en el mur que envolta l'edifici del número 6 del carrer Rafael Casanova.

Aquesta construcció, va ser projectada com a seu de l'Escola Rubió i Ors (1922-1924) per l'arquitecte municipal Pere Caselles i Tarrats. Posteriorment l'arquitecte Antoni Sardà Moltó hi plantejà unes reformes entre els anys 1936 i 1964. L'any 1993 l'escola inaugurà un nou edifici segons el projecte de l'arquitecte Anton Pàmies, a la plaça de l'Abat Oliba, i l'antiga seu es convertí en l'Arxiu de la ciutat fins que l'any 2010 l'Arxiu es traslladà al nou equipament situat al carrer Sant Antoni Maria Claret.

Al revers del mateix punt de llibre hi ha un codi QR amb la conferència realitzada el passat dia 26 de març a l'Arxiu, a càrrec d'Anton Pàmies Martorell: 'Centenari de l'escola Rubió i Ors: 1924-2024. Una escola pública en dos edificis: 1924-1992'.

El punt de llibre, a disposició de la ciutadania

La regidora de Bon Govern, Transparència i Participació, Montserrat Flores, ha explicat que "aquesta és una iniciativa que vam començar fa uns anys i ho aprofitem per elaborar el punt de llibre sobre algun document del nostre fons o bé sobre temàtica que hi està relacionada". El punt de llibre ha estat editat per l'Arxiu Municipal de Reus i l'Arxiu Comarcal del Baix Camp.



A partir d'aquest dimarts 22 d'abril totes les persones interessades poden passar per les dependències de l'Arxiu (carrer Sant Antoni M. Claret, 3) i recollir-ne un exemplar. Així mateix, el dia de Sant Jordi, també es podrà trobar a la parada de l'Ajuntament de Reus, instal·lada a la plaça del Mercadal.