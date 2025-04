Liciten l'estudi informatiu dels nous accessos ferroviaris del Port de Tarragona

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha licitat per 907.500 euros la redacció de l'estudi informatiu dels nous accessos ferroviaris al Port de Tarragona, que ha de permetre tenir noves connexions i millorar els moviments ferroviaris de la infraestructura tarragonina. Segons ha apuntat el ministeri, l'objecte de l'estudi "consisteix en definir i analitzar les actuacions tècniques necessàries per tenir noves connexions als accessos al Port de Tarragona que li permetin tenir sortides directes des de les diferents terminals a la xarxa ferroviària i a la terminal de Tarragona Mercaderies".

Així mateix, es busca eliminar les afectacions que hi ha actualment a la zona urbana, on els trens fan maniobres. Els treballs els faran coordinadament Adif, Ports de l'Estat i l'Autoritat Portuària de Tarragona, en el marc d'un grup de treball creat per a aquest fi. En primer lloc es redactarà un estudi de viabilitat i posteriorment hi haurà la redacció i tramitació d'un estudi informatiu, depenent dels resultats de l'estudi de viabilitat.