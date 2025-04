El Patronat Municipal d'Esports de Valls obre les inscripcions de la temporada d'estiu

El Patronat Municipal d'Esports de Valls obre, el proper dilluns dia 5 de maig, el període d’inscripcions per a les diferents activitats per aquesta temporada d’estiu. L'Esportiueig Infantil, el Miniesportiueig i els tradicionals cursos de natació són les principals activitats programades, juntament amb la novena edició del Campus de Natació, en un calendari d'activitats que es centra especialment durant el mes de juliol. A més, també s'ofereix un abonament piscina d'estiu, entre el 14 de juny i el 31 d’agost, per facilitar l'accés a la piscina descoberta durant tota la campanya.

Les inscripcions es podran realitzar online a partir del dia 5 de maig a les 6.30h del matí a través de la plataforma EGOSPORT, disponible a la web del Patronat d’Esports (www.pmevalls.cat). Les persones que no tinguin accés a la plataforma poden demanar informació enviant un correu a suport.pme@valls.cat o trucant al 977 614 403.

Com en les darreres edicions, de les propostes presentades per aquest estiu destaca l'Esportiueig, activitat poliesportiva que s'adreça a infants i joves de 7 a 11 anys en què s'inclouen jocs, activitats aquàtiques i la pràctica de diversos esports. Pels més petits, entre 4 i 6 anys, el PME ofereix el Miniesportiueig, programa poliesportiu amb jocs i activitats esportives. Tant l'Esportiueig com el Miniesportiueig s'organitzen setmanalment i en 5 torns, del 30 de juny a l’1 d’agost. Totes aquestes activitats es realitzaran a les instal·lacions esportives del Centre Esportiu Municipal El Fornàs, on també tindran lloc els cursets de natació d'estiu per a diferents nivells i edats.

Campus de Natació

Per altra banda, també tindrà lloc una nova edició del Campus de Natació destinat a tots aquells nois i noies de 12 a 16 anys que els hi agrada la natació i les activitats aquàtiques. Durant l'activitat es treballa la millora i el perfeccionament de la tècnica dels estils, es realitzen gimcanes aquàtiques, waterpolo, socorrisme, natació sincronitzada i natació amb aletes combinat amb altres activitats i esports recreatius.

Activitats per adults i gent gran

El PME també té en compte els adults i la gent gran en el seu programa d'activitats d'estiu per a tots els abonats i abonades, que inclouran TRX, aeròbic, zumba, dance tono, spinning, aiguagym, tai-txí, pilates, servei salut i HIT entre d'altres. I l’espai exterior, a més a més de l’accés lliure per a poder-hi desenvolupar treball de condicionament físic i de força, també es realitzaran activitats com el Powerfit i el Funcional. També se segueix oferint els tastets d’estiu, per a tots i totes les que es vulguin iniciar a les activitats del Ioga-iyengar i de gimnàstica hipopressiva. La matronatació per a embarassades, l'activitat aquàtica per a nadons, són altres activitats que el PME proposa durant l'estiu.