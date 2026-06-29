Un home mort i diversos ferits en un accident entre una furgoneta i un camió a l'AP-2 a Montblanc

Un xoc entre una furgoneta i un camió a l’AP-2 a Montblanc ha acabat amb set ferits i un mort. L’incident, segons ha informat el Servei Català de Trànsit ha tingut lloc al quilòmetre 193, en direcció a Lleida, poc després de les vuit del matí —avís a les 08.02 hores—. La víctima mortal, de 55 anys i veí de Girona, és el passatger davanter de la furgoneta, on viatjaven vuit persones. Els altres set ocupants han resultat ferits de diversa consideració. Tots ells, un en estat greu i els altres sis lleus, han estat evacuats pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
El conductor del camió, que transportava ferros, ha resultat il·lès. S’han activat sis unitats del SEM i un helicòpter. Arran de l'accident, també s’han desplaçat al lloc dels fets cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra i tres dotacions dels Bombers de la Generalitat.
Quant a l’afectació viària, l’AP-2 en sentit Lleida ha estat tallada fins a les 10.15 hores, quan s’ha pogut reobrir un carril. La circulació ha quedat totalment restablerta a les dotze del migdia. Amb aquesta víctima, són 67 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes (dades provisionals).