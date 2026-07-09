Els alcaldes del Camp de Tarragona reclamen «transparència» a Dow davant els acomiadaments

Els alcaldes del Camp de Tarragona fan "front comú" per demanar "transparència" a Dow després que l'empresa hagi anunciat l'acomiadament de 138 persones a l'estat espanyol, amb una important afectació al polígon químic de Tarragona. Cal tenir en compte que dels 732 empleats que té la companyia a Espanya, 687 treballen a Tarragona. Així, bona part de l'afectació es donaria a les comarques tarragonines. L'anunci de Dow es va fer a principis del passat mes de juny.
Representants polítics de Tarragona, Reus, Vila-seca, Constantí, Valls, el Morell, la Pobla de Mafumet, la Canonja, Vilallonga del Camp i Perafort s'han trobat aquest dimecres 8 de juliol a la Casa Canals de Tarragona i han signat un manifest per defensar el model econòmic del territori basat en la indústria química i reivindicant el paper del món local en la presa de decisions. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha advertit de "l'impacte" de la reducció de la plantilla al territori i el de Vila-seca, Pere Segura, ha apuntat que el sector té pèrdues per la "falta de competitivitat".
Els alcaldes han consensuat un manifest que exigeix "la màxima transparència" a Dow sobre "l'abast" de la reducció de personal. Així com "les alternatives que s'han valorat abans d'arribar a un escenari de reducció de llocs de treball". En aquest sentit, els batlles han reclamat una reunió amb la direcció de l'empresa "per conèixer la situació". També han demanat al sector químic que "en qualsevol decisió" es tingui en compte "la responsabilitat social, territorial i industrial" i "no només els balanços empresarials".
Els alcaldes tarragonins demanen "unitat d'acció"
En el mateix ordre, els alcaldes han manifestat que cal "unitat d'acció", tot interpel·lant l'AEQT, la Generalitat de Catalunya, el govern espanyol i les institucions europees per tal de fer una "defensa comuna i coordinada" del sector. A més, han ressaltat la importància de "mantenir" la indústria química per tal de garantir el subministrament i reduir la dependència externa. D'altra banda, l'alcalde de Vila-seca, Pere Segura, ha avisat que hi ha el "rum-rum" sobre les pèrdues econòmiques del sector químic "a causa de la falta de competitivitat i de l'entrada de productes d'altres mercats", amb costos més baixos.
En aquesta línia, han proposat una taula de treball amb tots els agents implicats i amb la veu del món local. Creuen que el territori ha de ser "part activa" en la "presa de decisions que afecten el futur industrial del Camp de Tarragona". L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha remarcat que no volen ser "convidats de pedra" i ha advertit que hi ha "reptes importantíssims" com els costos energètics, les xarxes tancades o la descarbonització.
Tots han destacat que un dels punts claus és la descarbonització de la indústria. Tot i això, Viñuales no ha volgut referir-se a dos projectes anunciats per anteriors governs que estan totalment aturats: el centre de descarbonització de la indústria química i la Vall de l'Hidrogen Verd.
Els acomiadaments a Dow
A inicis del passat mes de juny, Dow va anunciar que acomiadaria, aproximadament, 4.500 persones de la plantilla a nivell global, 138 dels quals corresponien a l'estat espanyol. L'empresa emmarca la reducció de personal "per impulsar el creixement i la productivitat mitjançant la simplificació del model operatiu, l'optimització dels processos, l'ajust de l'estructura de costos i la millora del servei als clients".
El sindicat STR ha denunciat que Dow no els ha facilitat cap informe que justifiqui els acomiadaments i encara no saben quants d'aquests es produiran a Tarragona. Així, els representants dels treballadors han avisat que el sector químic està en "perill" si les administracions no donen "suport" als plans de descarbonització de les indústries. Al mateix temps, el comitè d'empresa ha proposat crear una taula de treball amb Dow i la Generalitat.