Com escollir la teva empresa de prevenció de riscos a Tarragona

La prevenció de riscos és obligatòria al nostre país; la Llei 31/1995 és molt clara i obliga els empresaris a salvaguardar la salut dels treballadors i a fer-ho de manera eficaç, en altres paraules, els empresaris estan obligats a proporcionar als treballadors els mitjans necessaris i suficients per permetre'ls treballar de manera segura.
Article 14.1 de la llei 31/1995: "Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. El citat dret suposa l'existència d'un correlatiu deure de l'empresari de protecció dels treballadors davant dels riscos laborals. Aquest deure de protecció constitueix, igualment, un deure de les administracions públiques respecte del personal al seu servei."
Tot i que això pot semblar molt senzill a primera vista, en realitat és molt complicat. I tot i que en una petita empresa l'empresari pot assumir ell mateix la responsabilitat de la prevenció de riscos (en alguns casos, però no en tots) o nomenar empleats per dur a terme aquesta funció (la llei estableix que han de tenir la formació adequada… però no especifica quina formació han de tenir, la qual cosa pot ser un problema important en cas d'inspeccions laborals), l'opció més senzilla —i la que garantirà una major eficiència— és recórrer a un servei extern de prevenció de riscos laborals per ajudar-nos, com l'empresa Salut i Treball.
La importància de l'especialització local a Tarragona
Quan un empresari o administrador decideix externalitzar aquesta gestió, el mercat ofereix múltiples opcions, però triar la parella de viatge adequada no s'ha de deixar a l'atzar. En una demarcació com Tarragona, el teixit empresarial és altament divers i compta amb particularitats molt marcades.
Des de l'importantíssim sector químic —un dels més grans del sud d'Europa— fins al sector logístic vinculat al port, passant pel sector serveis, el turisme i la construcció. Cada sector té uns riscos associats molt diferents (químics, espais confinats, treballs en alçada o riscos ergonòmics). Per tant, el primer criteri d'elecció d’un servei de prevenció aliè (SPA) ha de ser l'experiència demostrable de l'empresa de prevenció en el sector específic del teu negoci a la província.
Criteris clau per encertar en la teva tria:
Per encertar en la decisió, és fonamental avaluar els següents punts abans d'actuar:
- Acreditació oficial completa: el servei de prevenció aliè (SPA) ha d'estar degudament homologat per l'autoritat laboral de la Generalitat de Catalunya i disposar de les quatre especialitats preventives: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada, i Vigilància de la Salut.
- Proximitat i capacitat de resposta: que l'empresa tingui instal·lacions, tècnics i clíniques pròpies (per a les revisions mèdiques) a Tarragona, Reus o rodalia és molt important. En cas d'accident laboral o d'una inspecció de treball imprevista, la immediatesa en la resposta pot marcar la diferència.
- Qualitat del servei enfront del preu: l'error més comú és contractar un SPA basant-se únicament en la tarifa més baixa. Una prevenció "de paper" que només signa documents sense trepitjar el centre de treball no protegeix ningú i et deixa exposat a sancions greus. Busca un col·laborador que ofereixi assessorament real i auditories internes periòdiques.
La formació: el pilar de la seguretat de l'equip
Un bon servei extern no només ha de dissenyar el Pla de Prevenció i l'Avaluació de Riscos, sinó que ha de capacitar el teu personal. Assegura't que l'empresa escollida disposi de programes de formació pràctics i homologats (com els cursos de maneig de maquinària, treballs en alçada, formació sobre el ADR (si fas servir productes sota el règim del ADR) o seguretat química segons convenis). Una plantilla ben formada és la millor eina per reduir la sinistralitat.
Escollir una empresa de prevenció de riscos a Tarragona no és un simple tràmit administratiu; és una decisió estratègica que protegeix el teu capital més valuós —els treballadors— i garanteix la viabilitat jurídica de la teva empresa. S'ha de buscar solvència, proximitat i una implicació real en el dia a dia de l'organització.