Arriba la 13a edició de la Fira del Vehicle de Valls

El passeig de l’Estació de Valls tornarà a convertir-se en un gran aparador del sector de l’automoció amb la 13a edició de la Fira del Vehicle, una cita ja consolidada que reunirà una àmplia oferta de vehicles nous, seminous, d’ocasió, km 0 i de mobilitat elèctrica. La fira estarà oberta divendres 16 i dissabte 17 de maig, de les 10 del matí a les 9 del vespre, i comptarà també amb inflables infantils al capdamunt del Passeig perquè la canalla pugui gaudir de la jornada.

El sector es mostra optimista davant la nova edició, amb bones perspectives de contactes comercials i oportunitats de venda. A més, la Fira representa una gran ocasió per adquirir vehicles amb descomptes exclusius i condicions especials.

Inscripcions obertes per a concessionaris

Els concessionaris que vulguin participar poden fer la seva sol·licitud fins divendres 16 de maig, presencialment a la Cambra de Comerç de Valls o bé enviant un correu a info@cambravalls.com. Per la seva banda, els compradors que durant els dies de la Fira comprin un cotxe, entraran automàticament al sorteig d’una escapada per a dues persones amb nit d’hotel en habitació superior i esmorzar inclòs al Fèlix Hotel de Valls. A més, també s'optarà al sorteig d’una assegurança de cotxe amb un 50% de descompte, gràcies a la col·laboració de Dalmau Lillo – Agents d’Assegurances.

Tots els visitants podran gaudir d’un 10% de descompte en les reserves al web www.felixhotel.net amb el codi FELIXOCASIO25. Promoció vàlida fins al 30 de setembre de 2025. El nom del guanyador o guanyadora es farà públic la setmana següent de la Fira a les xarxes socials de la Cambra de Comerç de Valls.