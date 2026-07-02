Reobert un carril a l'AP-7 a la Pobla de Montornès en sentit sud després d'hores de tall per un accident

Un carril de l'AP-7 ha quedat reobert cap a les dues del migdia a la Pobla de Montornès en sentit sud, després que la via hagi estat tallada durant tot el matí a partir d'aquest punt per un accident amb un camió i un turisme implicats, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT). El camió ha bolcat i ha escampat la càrrega, formada per begudes, sobre la calçada. Durant el tall s'han fet desviaments obligatoris per la sortida 220 del Vendrell cap a l'N-340, on s'han registrat retencions del Vendrell a Creixell en sentit sud.
L’accident ha tingut lloc al punt quilomètric 230,5 de l'AP-7 en sentit sud, poc abans d'un quart de set del matí —avís a les 6.11 hores—. En l’accident, hi treballen nou patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i una unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Una persona ha resultat ferida lleu i ha estat traslladada a l'Hospital de Santa Tecla de Tarragona, mentre que un altre home també ha estat atès pels sanitaris i ha rebut l'alta in situ.
En un primer moment s'ha reobert un carril per deixar passar els vehicles que havien quedat atrapats a la via per l'accident, però s'ha tornat a tallar. Finalment, cap a les 14 hores, i un cop les grues han retirat el camió, s'ha pogut obrir un carril. Tot i això, la via continua acumulant retencions des de Santa Oliva, i també hi ha cua a l'N-340 del Vendrell a Creixell en sentit sud i a l'AP-2 de Santa Oliva a la Bisbal del Penedès i a Vila-rodona cap a Lleida.