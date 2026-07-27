Investiguen un veí de Tarragona com a presumpte autor d'un nou cas de «l'estafa dels likes»

La Cibercomandància de la Guàrdia Civil investiga un nou cas de l'anomenada 'estafa dels likes', en el qual hi ha implicat un resident de Tarragona com a presumpte autor. En aquest tipus de frau, els ciberdelinqüents utilitzen falses ofertes de feina per captar les seves víctimes i aconseguir que realitzin ingressos de diners sota l'aparença d'inversions rendibles. La víctima, amb domicili a Saragossa, va ser captada a través d'una falsa oferta laboral difosa en una aplicació de missatgeria instantània.
Un cop rebuda i tramitada la denúncia a través de la Seu Electrònica de la Guàrdia Civil, els investigadors van analitzar les comunicacions mantingudes amb la víctima, i les gestions practicades van permetre reconstruir el funcionament de l'entramat fraudulent i identificar a la persona responsable de l'estafa per esclarir els fets. L'autoritat judicial de Tarragona s'ha fet càrrec de les diligències.
El modus operandi
Les funcions d'aquesta suposada feina telemàtica consistien a realitzar accions senzilles a les xarxes socials, com indicar 'm'agrada' en diferents publicacions, a canvi d'una remuneració. Un cop acceptada l'oferta, la víctima va ser incorporada a un grup de missatgeria on es compartien de forma contínua missatges d'altres usuaris que mostraven aparents beneficis amb la finalitat de generar una falsa sensació de confiança. Això servia per després incorporar-li noves tasques que requerien realitzar ingressos de diners en una suposada plataforma d'inversió, tot assegurant que el capital aportat seria recuperat juntament amb els beneficis generats.
Després de diverses operacions, la víctima va rebre les quantitats aportades i els beneficis, i els ciberdelinqüents van incrementar progressivament les exigències econòmiques, fins que, a causa d'un suposat error, van demanar a la víctima un nou ingrés amb un import total que superava els 2.000 euros.