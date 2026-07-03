L'advocada de Josep Prat carrega contra la instrucció del cas Innova

L'advocada de Josep Prat ha denunciat que no s'ha investigat l'origen dels diners presumptament malversats d'Innova durant els anys d'instrucció de la causa ni tampoc el paper de la Conselleria de Salut o de la llavors consellera Marina Geli en les contractacions de Carles Manté i Jorge Batesteza. La lletrada ha assegurat que es van vulnerar drets fonamentals durant la instrucció que ha qualificat "d'anòmala". "S'ha volgut col·locar a Prat en la cúspide, com el màxim responsable quan no ho era o almenys no ho era en exclusiva", ha afirmat.
A més, la lletrada ha subratllat que el director general del hòlding municipal tenia superiors. També ha defensat el pacte amb Fiscalia i ha explicat que l'han assolit per "seguretat jurídica i per l'edat de Prat". En el seu informe, la lletrada de Prat, Judit Gené, ha afirmat que no creu que la Conselleria de Salut fes alguna cosa malament, però ha dit que no tota la responsabilitat requeia en el director general d'Innova, sinó que en tot cas seria una responsabilitat "compartida".
"Això s'ha investigat per algú? Estem en un delicte de malversació, no és important saber d'on venen els diners suposadament malversats?", s'ha preguntat en el seu al·legat. "És veritat que aquestes factures que Innova pagava posteriorment es refacturaven o no a l'hospital de Reus? No és important això?", ha afegit. De fet, ha asseverat que hi ha hagut "línies d'investigació que a ningú li ha interessat seguir". "Potser no s'havien de seguir perquè no eren delictives, però hi ha hagut una gran desproporció en el que es fa respecte a altres investigats", ha denunciat Gené.
En aquest sentit, ha assenyalat la testifical d'un agent de la Guàrdia Civil que va dir que no es va investigar a la consellera Geli perquè estava aforada. "Hi va haver aspectes en aquest procediment que no s'han investigat i quan es faci una sentència recapitulatòria, això ha d'aflorar d'alguna manera", ha sentenciat.
Vulneració de drets fonamental a la instrucció
En aquesta línia, l'advocada ha denunciat que la instrucció "no va ser típica" i que es van vulnerar drets fonamentals. "No és normal que un procediment duri gairebé 20 anys, no és normal que es creïn peces separades, s'ajuntin i es tornin a ajuntar; no és normal que en un procediment s'intervingui documentació entre l'advocat i el client", ha reblat. Tot i que aquesta documentació es va excloure de la causa, a petició de la defensa de Manté en les qüestions prèvies, Gené ha assegurat que han afectat a la peça principal. "Necessitem sentències exemplars en aquest sentit, hi ha línies vermelles que no es poden creuar", ha etzibat.
L'advocada ha lamentat que s'hagi assenyalat Prat com el màxim responsable de totes actuacions que es feien a Innova, des de la contractació, autorització dels pagaments, la refacturació de les factures fins al control intern financer del hòlding municipal. "Hi ha molta gent que s'ha posat de perfil, si consideren que hi ha hagut algun il·lícit, s'ha fet deixadesa de funcions, unes funcions que no eren delegables", ha dit.
"Prat no era conseller delegat, acudia als consells d'administració amb veu, però sense vot per informar del que feia", ha explicat. "Prat no era el director de res, era un més, que tenia gent per damunt i per sota, com a director general tenia molta responsabilitat, manava i ho assumeix", ha admès.
Finalment, la lletrada ha assegurat que totes les decisions que es van prendre es va fer "amb coneixement de l'Ajuntament de Reus, de Govern, de l'oposició, del Consell d'Administració, dels consellers delegats, de la Conselleria i dels hospitals". Gené ha tancat els seus al·legant justificant el pacte amb el ministeri fiscal i ha indicat que ho han fet per "seguretat jurídica i per l'edat del seu client".