Fiscalia rebaixa la petició de presó a Prat i Batesteza a 6 i 9 mesos pel cas Innova

Fiscalia ha rebaixat les peticions de presó als vuit acusats del cas d'Innova als quals els demanava entre 7 i 10 anys. Aquest dimecres 1 de juliol, s'ha fet públic l'acord entre el ministeri públic i Josep Prat i Jorge Batesteza. La fiscal ha demanat 6 mesos de presó a Prat pels delictes de prevaricació continuada, falsedat i malversació continuada de cabals públics. Pels mateixos delictes, sol·licita a Batesteza 9 mesos i 16 dies. En canvi, per Carles Manté i Lluís Miquel Pérez ha fet una petició de 3 anys i 5 mesos. Per Natalia Torrell i Esther Ventura n'ha reclamat 2 anys i 6 mesos de presó i per Jose Vicente Gómez Rebollo i Sergi Luqui 2 anys i 9 mesos i 1 any i 5 mesos, respectivament.
En aquest sentit, també ha retirat la prevaricació i el tràfic d'influències. Després de les declaracions dels investigats Jose Vicente Gómez Rebollo i Carles Manté, el ministeri públic i l'acusació particular i la popular han presentat les seves conclusions finals. Aquestes s'han adherit a les peticions de Fiscalia, tot i que l'acusació particular —representant de l'Ajuntament i Innova— ha recordat que les peticions són només per a Prat, Batesteza i Manté.
Les defenses presentaran les seves conclusions aquest dijous i es preveu que la sessió continuï amb els informes de les parts. La previsió és que els acusats facin ús del torn d'última paraula en la sessió de divendres.
Les peticions de Fiscalia dels principals acusats
Fiscalia ha demanat a Josep Prat 6 mesos de presó pel concurs medial de delictes continuats de prevaricació, falsedat i malversació de cabals públics i una inhabilitació absoluta per càrrec o feina pública en l'àmbit local i autonòmic d'1 any i 6 mesos. En el seu cas, li ha retirat el delicte de tràfic d'influències. En total, la petició inicial era de 10 anys de presó i 26 d'inhabilitació. En el cas de Jorge Batesteza, la fiscal ha sol·licitat 9 mesos i 16 dies de presó pels mateixos delictes i 1 any i 9 mesos d'inhabilitació de càrrec públic. Inicialment, s'enfilava a 10 anys de presó i també 20 d'inhabilitació.
Tots dos han pactat amb el ministeri públic aquesta rebaixa. La fiscal els ha deixat sense efecte l'acusació de tràfic d'influències, pel qual els sol·licitava 2 anys de presó, una multa de 200.000 euros, amb 6 mesos de responsabilitat personal subsidiària en cas d'impagament i una inhabilitació especial per a càrrec públic de 6 anys i, a Batesteza, a més, la prohibició de contractar amb el sector públic i pèrdua de beneficis i incentius fiscals, subvencions, ajudes públiques i de la seguretat social durant un termini de 10 anys.
L'exalcalde Lluís Miquel Pérez i l'assessor Carles Manté són els investigats amb una petició més elevada. Fiscalia els demana 3 anys i 5 mesos de presó pel concurs medial de delictes continuats de prevaricació, falsedat i malversació de cabals públics i una inhabilitació absoluta per càrrec o feina pública en l'àmbit local i autonòmic de 7 anys. A l'inici, els demanava penes de presó de 10 i 8 anys, respectivament, i 20 d'inhabilitació. A l'exbatlle també li retira el delicte de tràfic d'influències.
La resta de peticions de Fiscalia
Pel que fa a l'assessora jurídica d'Innova, Natalia Torrell, i la directora financera, Esther Ventura, els fa una petició de 2 anys i 6 mesos de presó i 6 d'inhabilitació per càrrec o feina pública en l'àmbit local i autonòmic. En aquest sentit, a l'inici del judici els demanava 7 anys de presó i 15 anys d'inhabilitació pels mateixos delictes de prevaricació, falsedat i malversació de cabals públics continuats.
En el cas del director d'Obres i Projectes d'Innova, Jose Vicente Gómez Rebollo, Fiscalia li demana 2 anys i 9 mesos de presó i 6 anys d'inhabilitació pel delicte de malversació de cabals públics i no l'acusa dels delictes de prevaricació continuada i tràfic d'influències, tal com ho havia fet a l'inici de la causa quan li sol·licitava un total de 9 anys i 21 d'inhabilitació. Amb tot, la fiscal li afegeix alternativament el delicte de frau a l'administració i li sol·licita 10 mesos de presó i de càrrec públic de 6 anys.
Finalment, per Sergi Luqui, gerent de la UTE Euroconsult Catalunya S.A-AXXO Gestión Proyectos, S.L., li sol·licita 1 any i 5 mesos de presó pel delicte continuat de malversació de cabals públics, així com 3 anys d'inhabilitació de càrrec públic. També el deixa d'acusar dels delictes de prevaricació i tràfic d'influències i incorpora de forma subsidiària el delicte de frau a l'administració. Inicialment, li demanava 9 anys de presó i 12 d'inhabilitació.