L'Ajuntament de Tarragona estrena un mapa interactiu amb tota la informació d'interès del Tour de França

L'Ajuntament de Tarragona ha posat en marxa un mapa interactiu, disponible a través del següent l'enllaç, que concentra en un únic espai tota la informació pràctica perquè la ciutadania pugui planificar i viure amb comoditat i seguretat la sortida de la segona etapa del Tour de França des de Tarragona, que tindrà lloc aquest diumenge 5 de juliol a la capital tarragonina.
El mapa permet consultar de manera intuïtiva els principals horaris i els punts clau de l'esdeveniment, el recorregut dels corredors pels carrers del centre de la ciutat i les afectacions a la mobilitat amb informació actualitzada sobre els talls de carrers, alternatives de desplaçaments, transport públic gratuït i estacionaments habilitats.
En l'enllaç també es poden consultar les zones habilitades per a espectadors i espectadores, els consells de salut i de seguretat; i la ubicació dels punts d'aigua, els refugis climàtics, el punt Lila i Arc Iris; i els lavabos que hi haurà al llarg de recorregut, així com altra informació d'interès de la ciutat.
Una eina digital amb tota la informació del Tour a Tarragona
La informació es pot consultar en català, castellà i anglès, segons ha explicat l'Ajuntament de Tarragona. Un cop obert el mapa amb connexió a internet, aquest queda desat al mòbil i pot funcionar sense xarxa el dia 5 de juliol, en previsió que la xarxa pugui estar saturada.
El mapa interactiu està pensat com una eina viva i dinàmica, que permet consultar en qualsevol moment la informació més rellevant del dispositiu organitzat amb motiu del Tour de França.
El Corte Inglés se suma a la febre del Tour
La presència del Tour de França a Tarragona ha sumat suports des de molts àmbits, des del món empresarial, institucional i també comercial. En aquest sentit, alguns establiments de la ciutat han penjat cartells donant la benvinguda a la cursa, mentre que altres, com el Corte Inglés, han apostat per portar marxandatge relacionat amb la cita esportiva.
Així, l'establiment comercial ubicat a la Rambla Lluís Companys de la capital tarragonina, ofereix a la seva planta d'esports roba i accessoris relacionats amb el Tour de França. Des del tradicionals mallots, tant el groc —que vesteix el líder— com el de llunes —que vesteix el rei de la muntanya—, passant per mitjons i gorres.