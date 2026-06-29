El sector turístic de Tarragona s'entusiasma amb el Tour de França tot i relativitzar l'impacte econòmic

El sector turístic de Tarragona rep amb els braços oberts el Tour de França pel posicionament i imatge que consideren que representarà per a la ciutat, que acollirà aquest diumenge 5 de juliol la sortida de la segona etapa. De tota manera, en relativitzen l'impacte econòmic, ja que en temporada alta ja tenen els establiments plens. Els hotelers es mostren incapaços de quantificar quants visitants tindran, ja que argumenten que en les reserves no s'especifica el motiu de l'estada.
Per la seva banda, els restauradors creuen que els suposarà pocs ingressos, ja que sospiten que els aficionats majoritàriament no faran cap àpat als locals. Finalment, l'Ajuntament de Tarragona afirma que l'impacte econòmic el calcularan un cop s'hagi acabat l'esdeveniment. En aquest sentit, el consistori estima que entre 60.000 i 80.000 persones sortiran al carrer a veure l'inici de la segona etapa del Tour de França, entre ciutadans i visitants vinguts d'arreu especialment per a l'ocasió.
El centre neuràlgic de l'activitat serà al parc del Francolí, on hi haurà instal·lat el focus organitzatiu, amb el control de signatures, . Després els ciclistes faran un recorregut d'uns sis quilòmetres pel centre urbà de la capital tarragonina abans d'anar cap a la Via Augusta i enfilar la carretera N-340 cap a Altafulla.
L'arribada del Tour "és una excel·lent notícia"
Els empresaris del sector turístic valoren que l'esdeveniment, seguit arreu del món, situarà Tarragona al mapa internacional. "És una excel·lent notícia", ha assegurat Berta Cabré, presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT), que agrupa la majoria d'establiments hotelers de la demarcació. "No és només el que ens pugui produir en aquell moment a nivell de visitants, sinó la imatge que mostrem al món del nostre destí", ha explicat.
Aquesta visibilització "generarà opcions de futur", en termes de posicionament de marca i de poder vincular el territori amb l'esport, per tal d'atreure turistes d'aquest segment. "Necessitem posicionar-nos perquè necessitem desestacionalitzar", ha manifestat la presidenta.
L'opinió la comparteix Javier Escribano, president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona Ciutat (AEH). "Ens sembla perfecte que Tarragona surti en totes les televisions del món; això ens pot portar més visitants", ha manifestat. Tot i això, es mostra escèptic respecte a un possible increment en la facturació dels negocis el dia de la cursa. "No creiem que aquest esdeveniment ens influeixi", ha exposat.
"Es produeix en una època de l'any en què ja tenim una alta activitat turística"
Escribano ha donat diversos arguments per sostenir la poca influència de la cita. D'entrada, els equips hauran fet nit a Barcelona el dissabte i la tornaran a fer el diumenge, així que ha indicat que tan sols vindran a Tarragona a fer la sortida. A banda, l'activitat es concentrarà al matí "i a l'hora de dinar aquí no quedarà ningú", per la qual cosa "no afectarà gaire" als restaurants. Així mateix, ha dubtat que el volum de gent anunciat pel consistori estigui al centre. "Molts es posaran als afores, on pots deixar el cotxe i veure passar els ciclistes", ha dit.
En la seva opinió, l'impacte hauria estat molt més gran si el Tour hagués arribat en temporada baixa. "Tarragona al juliol està plena d'activitat i turisme, per sort. No ens hi cap ningú més als restaurants. Seria diferent si fos al febrer, que aleshores ens donaria molta vida", ha manifestat. Cabré s'ha expressat en la mateixa línia. "Es produeix en una època de l'any en què ja tenim una alta activitat turística", ha remarcat.
Respecte a un possible increment de visitants, ha afirmat que és complicat saber-ho perquè en les reserves no s'especifica el motiu de la visita i, per tant, tot i que "segurament l'ocupació es veurà lleugerament incrementada", fins que no passin uns dies no podran valorar-ho.
Positivisme des de l'Ajuntament
Des de l'Ajuntament de Tarragona l'entusiasme per l'arribada de la 'Grande Boucle' és manifest. "Sabem que treballem en una cosa molt gran i ens hi estem esforçant moltíssim, però estem segurs que ens sorprendrà i superarà les expectatives", ha afirmat el conseller d'Esports de la ciutat, Mario Soler. Alhora, ha destacat que la ciutat "mai haurà estat tant en el focus mundial".
El conseller ha opinat que la gent que hi haurà durant tot el diumenge al matí "haurà de consumir, anirà als comerços, es quedarà a visitar la ciutat i els hotels estem segurs que ompliran". "És segur que tindrà un impacte econòmic bestial, i també a nivell mediàtic, però el més important és l'orgull de ciutat, ja és hora que ens creguem la ciutat que tenim", ha apuntat.
Respecte a la quantificació de l'impacte econòmic, Soler ha reconegut que no tenen un estudi previ, sinó que "sempre es fan a posteriori". "Previsions totes, les millors. Fins que no fem el tancament no les podem ni imaginar", ha indicat. Tot i això, ha concretat que "es pot imaginar" que els comerços i hotels els repercutirà en 1,5 milions d'euros. En aquest sentit, ha explicat que és habitual que quan s'organitzen esdeveniment esportius a l'Anella Mediterrània "els comerços de la zona es queden sense estoc".
Soler també posa el focus en "l'impacte social", que ja s'està rebent de la mà de diferents esdeveniments, com la Bicicletada, que enguany s'ha recuperat. A més, ha destacat altres actes com accions a les escoles, exposicions o els centenars de voluntaris que donaran un cop de mà en l'organització de l'inici de l'etapa.