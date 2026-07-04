El Tour de França aterra a Tarragona i tenyeix de groc la ciutat

El Tour de França arriba a Tarragona aquest diumenge 5 de juliol amb la capital tarragonina com a punt de sortida de la segona etapa de la cursa ciclista més important del món que ha començat aquest dissabte a Barcelona amb una contrarellotge per equips. El Visma ha volat pels carrers de la ciutat comtal, coronant així Jonas Vingegaard com a líder. D'aquesta manera, el ciclista danès, dues vegades campió del Tour, sortirà amb el mallot groc des de la Rambla Francesc Macià, punt d'inici d'una etapa que portarà el gran pilot de nou fins a Barcelona després de 168,5 quilòmetres.
La cita d'aquest diumenge a Tarragona serà una prova de foc per a la ciutat, que des de fa dies prepara els dispositiu de mobilitat i seguretat de la sortida del Tour de França. Des del passat dijous 2 de juliol es prohibeix aparcar a l'entorn del Parc Francolí i la Rambla Francesc Macià, una prohibició que s'ha anat estenent a tot el recorregut que els ciclistes faran aquest diumenge: Rambla Nova, carrer Pau Casals, Rambla Vella i Via Augusta, el punt per on la cursa sortirà de la capital tarragonina per enfilar l'N-340 i passar per altres nou municipis del Camp de Tarragona.
Afectacions, aparcaments i refugis climàtics
Aquest dissabte a la nit, s'ha tancat l'accés al sector Francolí (carrers Doctor Mallafré, Joan Miró, Rambla de Lluís Companys, entre altres) i només es permet l’accés al veïnat amb pàrquing propi. A partir de les set del matí d'aquest diumenge es començarà a tallar el trànsit i a partir de les nou del matí es farà el tancament total de la circulació a les zones afectades pel recorregut i els carrers adjacents. A l’N-340 el tall es produirà cap a les 10 hores. Aquests talls implicaran el fet de no poder travessar el circuit amb vehicle privat mentre el dispositiu estigui actiu.
La reobertura de les vies es farà de manera progressiva a partir de les 14.20 hores, un cop hagi passat l'últim vehicle de la cursa, i sempre sota la supervisió de la Guàrdia Urbana. En tot moment quedarà garantit el pas dels vehicles d'emergència. En aquest sentit, es modificaran recorreguts d'autobusos i tots els pàrquings municipals quedaran inhabilitats, excepte el de Bastos i el de Torroja. S'han habilitat prop de 12.000 places d'aparcaments dissuasius a Ponent, Llevant i a la zona Nord. Així mateix, els autobusos municipals de l'EMT seran gratuïts durant la jornada d'aquest diumenge.
Per garantir la seguretat dels ciutadans que s'acostin a gaudir de la prova, es desplegarà un dispositiu especial, amb serveis d'assistència. També hi haurà punts d'hidratació i refugis climàtics, tant en equipaments municipals com en sis autobusos repartits pel recorregut. Es preveu que entre 60.000 i 80.000 persones surtin al carrer per gaudir del Tour. Per informar la ciutadania s'ha habilitat un mapa interactiu amb tota la informació a través del següent enllaç.
La festa del Tour al Parc Francolí
L'activitat començarà a la zona del podi, davant de les graderies del Parc Francolí, sobre les deu del matí, amb animació i informació sobre l'etapa. A partir de les 10.45 hores, obrirà portes el Village i a les 11 hores es disputarà una prova ciclista de categoria cadet i júnior. La caravana publicitaria de la prova, amb 180 vehicles tematitzats, arrencarà a les 11.30 hores i poc abans del migdia, es farà l'acte oficial amb les autoritats de la ciutat i els responsables del Tour de França.
El moment més esperat per als aficionats arribarà entre les 12.35 hores i les 13.35 hores, amb la desfilada dels corredors i el control de signatures. Poc després, a les 13.45 hores, de la Rambla Francesc Macià, es farà la sortida neutralitzada dels ciclistes, que aniran fins a la Rambla Lluís Companys, passaran per la Imperial Tàrraco, pujaran la Rambla Nova fins al Balcó del Mediterrani, baixaran fins al carrer Pau Casals, passant per l'avinguda Maria Cristina, pujant el darrer tram de l'avinguda Catalunya i baixant per la Via de l'Imperi fins a la Rambla Vella.
Des d'allà arribaran fins a la plaça de la Unesco i enfilaran la Via Augusta per connectar amb la carretera N-340, des d'on es farà la sortida oficial a les 13.56 hores, des de l'accés a la Savinosa. I en aquest punt el Tour de França posarà el punt final a la seva estada a la capital, donant pas a una etapa que es deixarà veure per altres municipis del Camp de Tarragona: la Riera de Gaià, Altafulla, Torredembarra, la Pobla de Montornès, Creixell, Roda de Berà, el Vendrell, Calafell i Cunit.