Detenen un segon individu relacionat amb una onada de robatoris en vehicles al Vendrell

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts 30 de juny a Barcelona un segon individu relacionat amb l'onada de robatoris al Vendrell que s'investiga des de l'abril. Aquest episodi va afectar els nuclis de Sant Salvador i Coma-ruga, Nirvana, Torreblanca i Sant Vicenç. El passat 19 de maig es va detenir un jove de 22 anys al Vendrell, com a presumpte autor de 24 robatoris a interior de vehicle i ara s'ha detingut el seu germà a Barcelona, un home de 26 anys, al qual se li atribueixen 28 robatoris més.
Els fets es van produir les nits dels dies 25 i 26 d'abril i 8 i 9, i 24 i 25 maig. El segon arrestat per aquests fets, acumula vuit antecedents policials i passarà a les pròximes hores a disposició del jutjat de guàrdia en funcions de Barcelona.
Inicialment es va creure que els robatoris els feia una sola persona
Els Mossos han estat investigant l'onada de robatoris que es va produir algunes nits puntuals en diversos nuclis del Vendrell a l'abril i al maig. El passat 19 de maig ja es va detenir un jove de 22 anys com a presumpte autor de 24 robatoris en cotxes, que va quedar en llibertat després de passar a disposició judicial. La investigació ha permès relacionar 28 robatoris més amb un segon home, germà del primer, que ha estat detingut aquest dimarts a la tarda a Barcelona. Té 26 anys i acumula vuit antecedents per fets similars.
Tot i que inicialment es va creure que els robatoris els feia una sola persona, s'ha determinat que els dos lladres actuaven conjuntament. Actuaven de nit, trencaven els vidres dels vehicles i forçaven els marcs de les portes, les finestres o el maleter i s'enduien tots els objectes de valor que hi havia dins. Els dos individus es movien de pressa, amagaven els objectes robats en conduccions d'aigua i els anaven a buscar durant el dia.
En aquest sentit, es van endur dues bicicletes valorades en 7.000 euros, un rellotge valorat en 300 euros, un patinet elèctric valorat en 200 euros, material esportiu, sabatilles, ulleres, un ordinador portàtil, caixes d'eines, targetes de crèdit i documents personals. També se'ls ha localitzat 1.000 euros en efectiu.