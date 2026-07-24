Detingut a Badajoz un perillós delinqüent fugit de la presó de Tarragona

Els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola han detingut a Villanueva de la Serena (Badajoz) un home fugit de la presó de Tarragona que acumulava més de 150 detencions. Es tracta d'un perillós delinqüent, conegut pels cossos policials, que tenia dotze requisitòries judicials vigents per delictes d’agressió sexual, robatori amb força, robatori amb violència, robatori i furt d'ús de vehicle, conducció temerària, amenaces i violència de gènere.
La investigació es va iniciar a finals de febrer quan els agents del Grup de Recerca Activa de Fugitius (GRAF) dels Mossos va tenir constància que l'home, intern des del 2018, no havia tornat a la presó. Les primeres gestions van fer aflorar la possibilitat que s'hagués amagat a Badajoz, on hi tenia família.
Davant aquesta sospita, es va constituir un equip conjunt d'investigació amb la policia espanyola. Gràcies a l'intercanvi constant d'informació entre tots dos cossos policials i a les indagacions sobre el seu entorn familiar, els agents van acreditar que el germà i la mare del fugitiu residien a la localitat de Villanueva de la Serena, on s'havien traslladat després d'adquirir un immoble.
Localitzat en una finca agrícola
Després de nombroses gestions policials, els agents van confirmar que el nucli familiar i alguns amics de l'investigat es desplaçaven amb molta freqüència fins a una finca agrícola propietat de la mare de l'objectiu, on hi havia un habitatge. Poc després, fent ús de diversos mitjans tècnics, els agents van detectar la presència d'un home amb característiques físiques que coincidien amb les del fugitiu. Per aquest motiu, es va establir un dispositiu policial que va permetre la seva plena identificació.
Finalment, el passat 1 de juliol, els agents van observar que l'individu abandonava la finca a l'interior d'un vehicle i el van interceptar en una benzinera propera. Durant la detenció, l'home va oposar una forta resistència i va causar lesions lleus a un dels agents.