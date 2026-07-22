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Detinguts tres lladres al Vendrell especialitzats en robatoris mitjançant el mètode de la sembra

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Els individus van robar un home en un establiment comercial de Creixell i van fugir del lloc per l'N-340

  • Els Mossos van detenir els lladres després d'una fugida per l'N-340. -

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Publicat el 22 de juliol de 2026 a les 13:15

Els Mossos d'Esquadra han detingut al Vendrell tres homes de 36, 40 i 51 anys acusats d'un robatori comès en una superfície comercial de Creixell mitjançant el mètode de la sembra. Aquest modus operandi consisteix a distreure una víctima quan es disposa a pujar al seu cotxe llençant un objecte a terra per fer-li creure que li han caigut diners o les claus, mentre una altra persona obre el vehicle i sostreu objectes de l'interior.

Els fets van passar aquest dimarts 21 de juliol, a les quatre de la tarda, quan els sospitosos van robar una ronyonera amb diners en efectiu i dos telèfons mòbils a una persona que acabava de comprar en un supermercat. Els lladres van fugir per l'N-340 en sentit el Vendrell.

Agents de paisà de la comissaria de Torredembarra van alertar de la fugida i diverses dotacions van desplegar-se ràpidament en diferents punts de la via. La policia catalana va aconseguir aturar el cotxe a l’altura del barri marítim de Coma-ruga.

Un tipus de furt que es dona sobretot en aparcaments de supermercats

Segons els Mossos, els autors d’aquest tipus de furts actuen sobretot en aparcaments de supermercats i altres establiments comercials, però també en altres espais, com els caixers automàtics. En aquests casos, els lladres aprofiten el moment en què la víctima està retirant diners. Acostumen a llençar un bitllet o unes monedes a terra i, quan la persona es disposa a recollir-los, li sostreuen la targeta del caixer per retirar diners posteriorment o fer compres fraudulentes.

En aquesta ocasió, la víctima es va adonar de la maniobra dels lladres i va aconseguir que, mentre fugien, llencessin la ronyonera. Tot i això, els individus es van apropiar dels diners, que posteriorment també van recuperar els agents. Està previst que els tres detinguts passin en les pròximes hores a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.

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