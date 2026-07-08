Confinen diverses poblacions per l'incendi forestal al Pla de Manlleu

Nou incendi forestal al Camp de Tarragona. Aquest dimecres 8 de juliol a la tarda s'ha declarat un incendi al Pla de Manlleu, a la comarca de l'Alt Camp. Segons han explicat els Bombers de la Generalitat, el foc s'ha iniciat poc després de les quatre de la tarda —avís a les 16.12 hores— i es localitza entre Aiguamúrcia i Sant Jaume del Domenys (Baix Penedès).
El cos d'emergències ha alertat que es tracta d'un incendi "d'alta intensitat". En aquest sentit, els Bombers han desplegat 16 dotacions terrestres i tres mitjans aeris per lluitar contra les flames. A causa del foc, ara mateix estan tallades les carreteres T-244 a Aiguamúrcia i TP-2442 al Montmell, cruïlla amb la TV-2443, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
Ordenen confinar diverses poblacions
Protecció Civil ha ordenat el confinament de les poblacions del Pla de Manlleu, Pontons, les Pinedes Altes de Montmell, Valldossera així com de cases aïllades d'Aiguamúrcia i zones properes. Es recomana als veïns que tanquin portes i finestres i segueixin les indicacions de les autoritats.
ℹ️🔥 L’incendi iniciat al terme municipal d'Aiguamúrcia (Alt Camp) afecta una superfície aproximada de 25 hectàrees, segons dades provisionals d’#AgentsRurals.#IFAiguamúrcia pic.twitter.com/CDWqMMWHh7
El foc, que s'ha declarat poc després de les quatre de la tarda, ha cremat ja més de 60 hectàrees, segons estimacions inicials dels Bombers. De moment, hi treballen una vintena de dotacions i el 112 ja ha rebut prop de 400 trucades relacionades amb el sinistre.
El cos ha explicat a través de les xarxes socials que prioritza les tasques en els incendis on tenen més capacitat de ser efectius, com els de Gavà i Navarcles, amb la previsió d'anar abocant més recursos al de Pla de Manlleu un cop aquests vagin evolucionant favorablement.