Interrompuda la circulació de trens entre Picamoixons i Lleida per un robatori de coure

Un robatori de coure ha obligat a interrompre a primera hora d’aquest dimarts 21 de juliol la circulació de trens de les línies R13 i R14 de Rodalies entre les estacions de la Plana-Picamoixons i Lleida-Pirineus, segons ha informat Adif. La incidència en la infraestructura s'ha notificat a primera el matí i la interrupció del servei afecta els trens de mitjana distància. En aquest sentit, l'operadora Renfe ha establert un servei alternatiu de transport per carretera en el tram afectat entre les dues estacions per garantir la mobilitat dels viatgers afectats.
Cal recordar que el passat 22 de juny, es va produir un robatori de cable elèctric que va provocar un incendi, afectant l'enclavament de l'estació de Montblanc. Així, durant dos mesos, mentre es repara la infraestructura, el trajecte en tren de les línies R13 i R14 entre Montblanc i Vilaverd s'incrementarà deu minuts durant dos mesos per reparar els danys causats a la infraestructura.
Adif ho ha qualificat com un "acte vandàlic" i ha dit que els danys són "molt greus", sense poder determinar quan es podrà restablir el servei de tren per la complexitat en la recuperació del sistema. Segons el gestor d'infraestructures, l’acte vandàlic que tenia com a objectiu robar el cable de les instal·lacions ferroviàries ha provocat "greus danys" en els equipaments i sistemes de regulació del tràfic.
Un incendi que ha provocat danys de "molta gravetat"
Les línies afectades per la incidència són les que connecten Lleida i Barcelona, tant per Valls com per Reus, la qual cosa ha obligat a establir un pla alternatiu per carretera per als trens de viatges i el desviament per la línia de Saragossa-Móra-Barcelona del transport de mercaderies. A les onze de la nit, Adif va detectar la desconnexió en les subestacions elèctriques i ocupacions de circuits de via a diversos punts entre Lleida i la Plana de Picamoixons, així com un primer incendi en una caseta de senyalització a l’estació de Vinaixa.
Tot seguit es va avisar als Bombers i van desplaçar equips tècnics d’Adif que van constatar que aquestes afectacions eren degudes pel robatori de cable del sistema d’electrificació i el tall de la fibra òptica. Posteriorment, l’incendi es va estendre a la infraestructura i voltants, afectant als trajectes Vinaixa-Riu Milans i Vinaixa-Canal d’Urgell. Adif remarca que hi ha danys de "molta gravetat" a les instal·lacions.
De moment, han confirmat que s’han cremat els enclavaments (sistemes de regulació del trànsit) de Vinaixa i Canal d’Urgell, mentre que queda pendent d’avaluació l’estat dels que es troben a Riu Milans i les Borges Blanques. La tensió elèctrica a la catenària entre la Plana de Picamoixons i les Borges Blanques està tallada per poder extingir els diversos focus de l’incendi.
Segons les primeres investigacions, el succés s’origina en un tall intencionat d’un cable conductor elèctric paral·lel a la catenària quan se’l volien endur, al mateix temps que va contactar amb el cablejat de fibra òptica i telecomunicacions. Els sistemes que s’han fet malbé són "equipaments fonamentals" per a la regulació de la circulació ferroviària i la seguretat.
Reparació i denúncia als Mossos d’Esquadra
Els equips tècnics d’Adif ja estan treballant en l’avaluació estructural dels danys a les instal·lacions ferroviàries, el disseny de les solucions tècniques per a la seva reposició i els plans de treball per a restablir de forma progressiva els sistemes afectats i la recuperació de la normalitat, sense que, de moment, es pugui determinar un termini. En aquest sentit, a causa de la gravetat dels danys ocasionats, es preveu que els treballs de recuperació siguin "complexos i s’allarguin durant diverses jornades".
Quan estigui feta la valoració dels danys, Adif presentarà una denúncia als Mossos d’Esquadra, cos amb qui es coordinen per combatre els robatoris a les instal·lacions ferroviàries, especialment en aquells punts on és detectat un nombre més elevat de subestacions o intents i en llocs on s’originen majors afectacions al trànsit ferroviari.