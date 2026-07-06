La Granja dels Frares del Morell reuneix centenars de persones en la celebració de la seva festa

La Granja dels Frares del Morell ha tornat a viure un dels seus caps de setmana més importants, amb la celebració d’una nova edició de la Festa de la Granja. Durant els dies 3 i 4 de juliol, centenars de persones han participat en una programació que ha combinat patrimoni, gastronomia, música i activitats per a tots els públics en un entorn únic del territori.
La programació va arrencar divendres amb la caminada fins a la Granja i una de les grans novetats d’enguany: la visita teatralitzada al nou espai rehabilitat, que va permetre als assistents descobrir la transformació de l’equipament a través d’una recreació històrica. La jornada va continuar amb la tradicional missa a l’ermita, el sopar a la fresca i el concert de versions amb Cántame cómo pasó.
Dissabte, els protagonistes van ser el burro català mecànic, el taller de còctels i el vespreig musical, que va gaudir les actuacions dels grups Sardines i Estoparte. El tribut a Estopa va ser l’acte més multitudinari del cap de setmana, juntament amb el sopar, que va reunir a 250 persones.
"La Festa de la Granja és un exemple de com podem combinar patrimoni, cultura i participació ciutadana"
El regidor de Cultura i Festes, Miquel Roig, ha valorat molt positivament l’edició, assenyalant que "la recuperació del format de dos dies ens ha permès oferir una programació continuada i més completa. La resposta de la ciutadania demostra que aquesta és una cita consolidada dins el calendari estiuenc del Morell".
Per la seva banda, l’alcalde del Morell, Eloi Calbet, ha destacat que "la Festa de la Granja és un exemple de com podem combinar patrimoni, cultura i participació ciutadana. Continuem treballant perquè aquest espai recuperat sigui un punt de trobada durant tot l’any i perquè activitats com aquesta contribueixin a posar en valor un dels indrets més emblemàtics del nostre municipi".
Amb aquesta edició, la Festa de la Granja reafirma la seva aposta per apropar la ciutadania al patrimoni local a través d’una proposta cultural, familiar i festiva, consolidant la Granja dels Frares com un dels escenaris de referència de l’estiu morellenc.