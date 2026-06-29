Montblanc estrena la renovada església de Sant Francesc després de nous mesos d'obres

L'antiga església de Sant Francesc de Montblanc, del segle XIII, va reobrir les portes aquest dissabte després de gairebé nou mesos d'obres. El monument s'ha rehabilitat per tal de reparar diverses deficiències que presentava com ara filtracions d'aigua i s'ha recuperat la fisonomia de l'edifici per destacar-ne el valor patrimonial. Durant la intervenció s'han descobert unes pintures policromades medievals ubicades a l'enteixinat del sostre. L'espai es continuarà utilitzant com a sala d'actes, concerts i conferències.
El projecte inicial contemplava un centre d'interpretació de la llegenda de Sant Jordi que finalment no ha tirat endavant perquè s'ha prioritzat resoldre les mancances estructurals de l'immoble. En aquest sentit, s'han dut a terme diverses intervencions després que al llarg dels anys es fessin actuacions sense el "respecte que al patrimoni mereixia", ha explicat el regidor de Patrimoni, Oriol Pallissó. S'han eliminat alguns llums, instal·lacions elèctriques i elements que no eren originals.
Així, s'ha apostat per retornar al monument l'aparença inicial, intervenint en el campanar, les finestres que s'han tapat amb alabastre i el sostre, que ha permès descobrir unes pintures policromades a l'enteixinat. A més, s'han netejat les parets, s'ha instal·lat un terra radiant i s'han resolt les filtracions d'aigua que patia el claustre adjacent, inaugurat el 2011.
Una rehabilitació que ha estat "un repte"
L'arquitecta encarregada del projecte, Anna Feu, ha subratllat que el "repte" ha estat "convertir un edifici del segle XIII en una sala polivalent sense que perdi els seus valors documentals, arquitectònics, significatius i històrics". L'equipament se seguirà utilitzant com a espai de concerts, conferències, sopars i altres actes similars.
L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, ha explicat que "es continuaran fent aquestes activitats, però des d'una mirada de respecte al patrimoni, ara que l'hem restaurat el podem veure amb tota la magnificència i l'hem de mirar amb respecte".
Obres a contrarellotge
Les obres de rehabilitació de l'antic temple s'han fet a contrarellotge. Van començar a inicis d'octubre i havien d'estar enllestides el 31 de març de 2026, ja que estaven lligades a una subvenció dels fons europeus Next Generation. Finalment, es va aconseguir una pròrroga i es van poder allargar tres mesos més. Tot i això, els terminis han estat "ajustats", diu Vinya.
Durant les obres han estat implicats més d'un centenar de persones. "Hem estat molts professionals treballant alhora en un lloc amb sensibilitat patrimonial, amb la qual cosa les decisions no són fàcils i no es pot treballar ràpid", ha explicat Feu. "Hem sobreposat diferents tasques", afegeix mentre destaca que totes les decisions s'han "emprat en els estudis històrics".
El centre d'interpretació de la llegenda de Sant Jordi, més endavant
El projecte inicial de la reforma preveia incloure un centre d'interpretació de la llegenda de Sant Jordi amb un espai immersiu. Finalment, aquesta iniciativa no s'ha desenvolupat, ja que l'Ajuntament de Montblanc ha preferit solucionar tots els problemes que presentava l'estructura de l'església i del claustre adjacent. De fet, el claustre s'ha emportat 400.000 euros del pressupost perquè patia filtracions d'aigua.
Aquest any, l'Ajuntament de Montblanc també ha aconseguit la concessió d'ús gratuït de l'antiga església de Sant Francesc per part de la Generalitat de Catalunya, qui té la titularitat de l'immoble. Ho han fet per a 75 anys. Fins ara era de 30 anys, i això feia impossible rebre algunes ajudes públiques que fixaven un termini més gran. Vinya creu que aquest fet permetrà reprendre el projecte del centre immersiu en un futur.