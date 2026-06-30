L'associació de l'àrea metropolitana del Camp de Tarragona crea una agència per atreure inversions

L'assemblea de l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona ha aprovat aquest dimarts 30 de juny la creació de l'Agència Metropolitana de Competitivitat i Atracció d'Inversions, que tindrà la funció d'unir la gestió administrativa burocràtica i planificar el sòl industrial de manera conjunta per tal que sigui més atractiu per a possibles inversors. Una altra eina que es desenvoluparà serà una oficina de planificació estratègica. Així mateix, s'ha donat el vistiplau a la incorporació de set nous municipis a l'entitat, que ja en suma catorze.
Els nous són Altafulla, els Pallaresos, la Pobla de Mafumet, el Catllar, Creixell, els Garidells i Vespella de Gaià. Pel que fa a la incorporació de més localitats, el president de l'entitat i alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, ha afirmat que n'entraran de nous. "No ens aturarem aquí, hi ha més municipis que previsiblement incorporarem en les pròximes assemblees", ha comentat. De tota manera, ha subratllat que no ho han de fer "de forma exagerada".
Captar inversions i funcionar de manera més eficient
En relació amb l'agència i l'oficina de planificació estratègica, Muñoz ha destacat que "penjaran de l'associació sense crear més estructura ni més burocràcia". En els pròxims mesos es treballarà en la definició i aprovació d'una figura jurídica pròpia, que permeti dotar l'agència d'un marc estable. "Volem començar per coses concretes: marca, web, materials de presentació, portafoli d'actius del territori, mapa de sòl, oportunitats, projectes europeus, indicadors metropolitans i eines útils per als ajuntaments", ha detallat.
La finalitat és "captar inversions", ha concretat l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, però també "posicionar el Camp de Tarragona com un referent del sud d'Europa en competitivitat, innovació, transició verda i qualitat de vida", han indicat des de l'entitat. En aquest sentit, s'emmirallen en iniciatives similars com les desenvolupades a Göteborg (Suècia) o Eindhoven (Països Baixos).
L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha indicat que a dia d'avui ja actuen "de facto" com una àrea metropolitana. "Però necessitem les eines per fer-ho de manera més eficient", ha comentat. Respecte la nova llei de l'àrea metropolitana que s'haurà de redactar i caldrà que sigui aprovada pel Parlament, Muñoz ha recordat que en el cas de Barcelona "els hi va costar sis o set anys" i ha reclamat calma perquè "serà un procés llarg".