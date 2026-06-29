Tarragona vigilarà amb drons les zones de roques i difícil accés de les platges del municipi

El Departament d'Interior autoritzarà la vigilància amb drons en zones de roques i difícil accés a les platges de Tarragona. Així ho ha assenyalat la consellera Núria Parlon, que ha explicat que l'Ajuntament de Tarragona ha sol·licitat l'autorització per sobrevolar amb drons les zones més complexes i vigilar-les "des del punt de vista dels serveis de socorrisme". Segons ha assenyalat, la petició s'ha fet arran de la mort de tres menors en una zona de roques a la platja de l'Arrabassada.
Així ho ha dit en una compareixença on ha presentat la campanya 'A l'aigua, fem equip', que té com a objectiu educar i sensibilitzar els banyistes i evitar situacions "tràgiques". Des de l'inici d'aquesta temporada, el passat 15 de juny, hi ha hagut cinc ofegats al mar i quatre en piscines privades, una xifra "que requereix l'atenció de tothom", ha dit. Precisament, la campanya busca incentivar l'actitud responsable i preventiva de la ciutadania a l'hora de banyar-se.
"L'actitud de protegir-nos ha de néixer de nosaltres mateixos"
"Per molts recursos, socorristes i normativa, l'actitud de protegir-nos ha de néixer de nosaltres mateixos", ha destacat. Si no, ha advertit, continuaran havent-hi situacions "dramàtiques". En el marc de la campanya s'han creat cinc personatges de diferents edats que donen consells per autoprotegir-se a l'aigua. Així mateix, els diferents punts de Protecció Civil arreu del territori repartiran els cromos dels avatars dels personatges de la campanya.
La campanya té l’objectiu d’educar i sensibilitzar als banyistes per evitar situacions greus com les dels darrers dies. A més, es promou la idea de fer equip i que els mateixos banyistes també puguin ser alertadors de situacions de risc perquè "tothom pot contribuir a evitar un accident". Així, la consellera d'Interior també ha fet una crida a la responsabilitat i a la vigilància col·lectiva, recordant que davant de qualsevol situació de perill es truqui al 112.
Grup de treball per actualitzar el marc normatiu
Parlon ha explicat també que, en paral·lel, el grup de treball de vigilància i socorrisme que es va crear ja està treballant quines idees es poden incorporar de cara al futur per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges. Segons ha dit, cal posar al dia el marc normatiu, vigent des del 2013. Hi participen, entre altres, representants dels socorristes, institucions i administracions amb competències en l'àmbit de platges i costes. La consellera ha apuntat que el grup de treball té sobre la taula propostes diverses.
Aquestes propostes van en la línia de millorar la vigilància, com pot ser l'ús de drons i tecnologia en algunes zones, o consensuar la senyalització dissuasiva en zones perilloses. "Tot això s'està debatent en el marc del grup de treball", ha indicat. "Ens estem reunint sistemàticament i a finals d'aquest any ja tindrem les conclusions", ha dit. L'objectiu és impulsar una actualització "acurada" del marc normatiu des de Protecció Civil i partint d'un marc de "consens".
Sobre el cas concret de Tarragona, la consellera ha dit que la Direcció General d'Administració i Seguretat (DGAS) ja ha rebut la petició per l'ús de drons en zones complexes i ha anunciat que ho autoritzarà.