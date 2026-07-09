Els Bombers treballen sobre el terreny per controlar l'incendi de Pla de Manlleu i evitar revifalles

L'incendi forestal de Pla de Manlleu (Alt Camp), que va començar aquest dimecres a la tarda en aquest nucli del terme municipal d'Aiguamúrcia, està estabilitzat, segons han informat els Bombers de la Generalitat. En aquest sentit, treballen amb una trentena de dotacions per controlar les flames i evitar revifalles, com la que ha obligat a confinar de nou el Pla de Manlleu durant tres quarts d'hora aquest migdia. Així mateix, també hi ha sobre el terreny voluntaris de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).
Pel que fa a les afectacions viàries, segons ha informat el Servei Català de Trànsit, es manté tallada la carretera T-244 entre Aiguamúrcia i Querol. Així mateix, s'ha prohibit l'accés a l'espai natural protegit de la serralada del Montmell.
Cal recordar que durant la tarda d'aquest dimecres es van confinar diversos municipis a causa de l'incendi, amb una població potencial de 1.600 persones. Amb l'estabilització del foc, poc abans de les deu de la nit, la mesura va decaure i es van desconfinar els pobles afectats.
Confinament pel fum al nucli de Pla de Manlleu
Protecció Civil ha confinat el nucli de Pla de Manlleu per la presència de fum procedent d'una revifalla de l’incendi forestal que es va declarar aquest dimecres a la serra del Montmell i que ja està estabilitzat. La situació del foc és la mateixa, però Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils perquè la població es tanqui a casa per evitar les molèsties pel fum. En aquest sentit, l’alerta s’ha enviat a un quart de dotze del migdia i tres quarts d'hora després s'ha aixecat la mesura.
Cal recordar que els Bombers van donar el foc per estabilitzat aquest mateix dimecres poc abans de les deu de la nit. Segons les dades provisionals, les flames han afectat una superfície d’unes 80 hectàrees, la majoria forestals. La situació continua sent la mateixa, amb el foc estabilitzat i els Bombers, amb el suport de les ADF, treballant sobre el terreny.