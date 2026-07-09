Els veïns d'Aiguamúrcia destaquen la tasca «essencial» de les ADF en l'incendi del Pla de Manlleu

L'incendi forestal del Pla de Manlleu va quedar estabilitzat aquest dimecres 8 de juliol a la nit, després d'unes hores cremant sense control i amb una perspectiva negativa sobre la seva evolució. En aquest sentit, els veïns i veïnes de la serra del Montmell van viure moments d'incertesa, però finalment la tasca dels Bombers de la Generalitat i les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) del Pla de Manlleu i de Juncosa del Montmell van aconseguir controlar la situació, donant per estabilitzat el foc poques hores després del seu inici.
En Ramon Salt, veí del nucli d'Aiguaviva, al terme municipal d'Aiguamúrcia, va participar en les tasques d'extinció de l'incendi. En aquest sentit, afirmava que es van viure moments d'intranquil·litat, però finalment van arribar les bones notícies. En aquest sentit, destacava la feina de les ADF i dels Bombers per controlar una situació que no pintava bé. "Tot i el context greu, està bastant controlada la situació", afirmava. Salat assenyalava que "les ADF són imprescindibles, immillorables, perquè de seguida van allà on hi ha un problema".
Sobre aquesta qüestió, aquest veí d'Aiguamúrcia manifestava que els efectius han vingut "ràpids, amb consistència". "Tenim un municipi amb molts voluntaris que, de seguida, s'han posat a fer feina i, dins de la gravetat, tot s'ha pogut controlar bastant bé". En el mateix sentit es pronunciava la Núria Altamira, també veïna d'Aiguaviva, que destacava que "les ADF són els primers que arriben, abans que vinguin els Bombers". Prop d'un centenar de voluntaris i més de 30 vehicles de les ADF s'han desplegat arran d'aquest incendi.
"Més mitjans rurals, més neteges de boscos i més tallafocs"
Aquesta veïna d'Aiguaviva afirmava que calen "més mitjans rurals, més neteges de boscos i més tallafocs" per evitar incendis com el que s'ha originat aquest dimecres a la serra del Montmell. "Tenim el pulmó del Baix Penedès, si no mirem de cuidar-lo, ens n'anirem en orris tots", ha expressat a l'ACN. En aquest sentit, lamentava que no tinguin un parc de bombers a la zona.
També ha dit que caldria que els boscos estiguessin més nets. "Antigament, al Pla de Manlleu, hi havia una dotació de bombers, amb un o dos camions i sempre feien voltes", tot demanant recuperar-los. "Hi ha molts camins bruts, la gent que ve és nova i no saben els camins com estan, no està marcat", es queixava. Alhora, reclamava que hi hagi més bases d'aigua i més mitjans. "Abans hi havia els ramats, que deixaven tot net, on estan els ramats?", ha lamentat.