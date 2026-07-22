Detenen un home a Salou per robar samarretes a la botiga del Barça fent servir el cotxet del seu fill

Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest passat diumenge un home de 36 anys i van denunciar penalment una dona de 33 per presumptament robar samarretes de futbol d’un establiment del passeig Jaume I de Salou. Segons la policia catalana, la parella, que anava acompanyada dels seus dos fills menors, va utilitzar el cotxet d’un dels infants per amagar part del material. Un tercer home els hauria ajudat i va aconseguir fugir amb les peces, valorades en prop de 2.150 euros. Els dos principals implicats acumulen, conjuntament, més de 90 antecedents policials per fets similars.
Els fets van tenir lloc pels volts de les 16.40 hores, quan els Mossos van rebre l’avís que una parella acompanyada de dos menors havia sortit sense pagar d’un establiment del passeig Jaume I. Agents del Grup de Delinqüència Urbana i de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Salou i Vila-seca es van desplaçar fins a la zona, concretament a la botiga del Barça.
Després de diverses gestions, la policia va determinar que la parella havia comptat amb el suport d’un tercer home, que va fugir amb el material sostret. Els agents també van comprovar que el detingut havia utilitzat el cotxet en què transportava un dels menors per ocultar-hi samarretes.
Enxampats quan pretenien fugir en un cotxe
La parella va ser interceptada al carrer de Rodríguez Pomatta quan, segons els Mossos, pretenia abandonar la zona amb un turisme després d’haver-se canviat part de la roba. A l’interior del vehicle, els agents van trobar documentació del tercer sospitós, un rotlle de paper d’alumini, una bossa de cartró folrada amb aquest material, cinta adhesiva i altres objectes que presumptament s’utilitzaven per cometre furts.
Els Mossos van optar per no detenir la dona perquè pogués continuar fent-se càrrec dels menors, però la van denunciar penalment pels mateixos fets. L’home, que acumula 47 antecedents policials, va quedar arrestat i aquest passat dilluns va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona. Segons la policia catalana, els implicats també estarien relacionats amb furts comesos amb el mateix sistema al Baix Empordà uns dies abans.