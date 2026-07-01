Un home que dormia en una platja de Tarragona mor atropellat per una màquina de neteja

Un home ha mort després que de ser atropellat per un vehicle de la neteja a la platja de l'Arrabassada de Tarragona. Els fets es van produir aquest passat diumenge 28 de juny, a primera hora del matí. La víctima, una persona sense sostre, dormia a la sorra "tapada completament amb una manta", el conductor de la màquina no el va veure i el va colpejar. Com ha avançat el digital El Caso i ha confirmat l'ACN, l'home va ser atès pels serveis d'emergències i va ser traslladat a l'hospital.
Inicialment, no presentava lesions de caràcter greu, però va acabar morint hores més tard al centre hospitalari. Segons han explicat fonts de la Guàrdia Urbana de Tarragona, es va fer les proves d'alcoholèmia al conductor del vehicle de neteja que va donar negatiu.
Es consideren uns fets accidentals
Els fets es consideren accidentals en el marc d'un servei ordinari. Els Mossos d'Esquadra ja han informat al jutjat d'aquest succés i el cas està en mans de la justícia. Des de l'Ajuntament de Tarragona s'analitzaran les circumstàncies per implementar mesures addicionals de seguretat que ajudin a evitar situacions similars.
En aquest sentit, cal destacar que les platges urbanes de Tarragona, especialment les del Miracle i l'Arrabassada, són utilitzades durant els mesos d'estiu per persones sense sostre per dormir i passar les nits. Algun d'ells ho fan en tendes de campanya, però altres ho fan al ras, només tapats amb un manta.