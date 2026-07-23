Els Mossos detenen dos lladres multireincidents per robar en un establiment del centre de Tarragona

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 29 i 50 anys a Tarragona acusats de forçar una màquina expenedora de joguines i sostreure'n el contingut. Els agents els van localitzar amb les butxaques plenes de monedes i fins a una trentena de boles de plàstic de diverses mides, similars a les que hi havia a la màquina. Els fets van passar a un quart d'una de la matinada d'aquest dimecres 22 de juliol, quan la policia va rebre un avís alertant que dues persones amagades darrere d'uns contenidors estaven manipulant un recipient de colors.
En arribar al lloc, els agents van trobar una màquina expenedora de boles forçada. A la zona, concretament al carrer Girona, els mossos van trobar boles escampades al terra. Així, van relacionar els objectes amb el saqueig de la màquina. Amb el suport d’una altra patrulla, els agents van iniciar la recerca dels sospitosos, dels quals disposaven d’una descripció física. Minuts més tard, els van localitzar al carrer Santa Clara i els van aturar després de comprovar que coincidien plenament amb les característiques facilitades pels testimonis.
Els dos individus acumulen fins a una quinzena d'antecedents policials
Segons la policia, els dos homes haurien intentat separar-se i fugir ràpidament en veure els agents. En escorcollar els sospitosos, els Mossos van trobar que duien les butxaques plenes de monedes i fins a trenta boles de diverses mides com les que havien observat al costat de la màquina forçada.
Els agents els van detenir com a presumptes autors d’un robatori amb força. La policia continua fent gestions per localitzar els responsables de l’establiment d’on hauria estat sostreta la màquina. Els dos detinguts, que acumulen fins a una quinzena d’antecedents policials, han passat aquest dijous a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.