La pirotècnica Caffero Fireworks dels Països Baixos guanya el 34è Concurs de Focs Artificials de Tarragona

La pirotècnica Caffero Fireworks dels Països Baixos ha guanyat el 34è Concurs Internacional de Castells de Focs Artificials Ciutat de Tarragona. L'empresa serà l'encarregada de dur a terme els espectacles pirotècnics de les festes de Santa Tecla 2026 per valor de 26.000 euros. La companyia neerlandesa, que va disparar el seu espectacle durant la nit de dissabte, s’ha proclamat guanyadora del certamen amb 1.696 punts, per davant de la Pirotècnia Alto Palancia (1.530 punts) i la Pirotècnica Fuegos Artificiales Josman de Galícia (1.408 punts).
El jurat ha tingut en compte diversos criteris com ara l’ocupació de l'espai aeri, la intensitat, la durada dels colors, les dimensions, l’originalitat, el ritme, el crescendo final i l'acceptació per part del públic. El Premi Especial Festa Major de Granollers-Trofeu Blancs i Blaus, atorgat per l’Ajuntament de Granollers a l’empresa de la península Ibèrica millor classificada i que farà el castell de focs de la Festa Major de Granollers de l’any vinent, 2027, se l'ha endut la Pirotècnia Alto Palancia del País Valencià.
La consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha destacat "l'altíssim nivell" que hi ha hagut en el concurs d'enguany, subratllant que aquest fet "ha posat molt difícil la tasca del jurat". La consellera també ha destacat "l’afluència massiva d’espectadors”, així com "el gran èxit de l’exhibició de drons del 30 de juny, on el patrimoni de Tarragona i el ciclisme van tenir protagonisme absolut".